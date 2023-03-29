МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Миф о весеннем авитаминозе родился в далеком прошлом, когда у нас были проблемы с едой, а летняя и зимняя продуктовые корзины сильно отличались по составу, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. Врач предупредила о главной опасности весны

Сейчас такой проблемы нет. Однако, безусловно, фрукты и овощи прошлогоднего урожая уже не такие полезные.

Какие витамины и где можно найти весной? Проще всего, как полагает врач, с витамином А — он содержится во всех жирах животного происхождения. Источниками витамина С зимой и весной являются цитрусовые, квашеная капуста, болгарский перец, замороженные ягоды.

"С витаминами группы B — ситуация сложнее: многие из нас очень плохо усваивают витамины B9, B6 и B12, это определяется не временем года, а нашей генетикой", — пояснила диетолог. Витамины группы В содержатся в продуктах как животного, так и растительного происхождения.

Витамина D не хватает практически круглогодично, а поддерживать его на оптимальном уровне важно, как для иммунитета, так и для профилактики сердечно-сосудистых и других заболеваний. Поэтому важно принимать его в форме капсул или капель из аптеки.

По словам врача, весной люди всегда как будто бы немного уставшие — это нормальная реакция организма, ведь снижены метаболизм, настроение. Правильное и разнообразное питание обеспечит организм необходимыми витаминами и микроэлементами и позволит справиться с остатками зимней хандры.