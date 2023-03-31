МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Употребление ферментированных продуктов и большого количества клетчатки способно замедлить процесс старения, рассказала агентству "Прайм" врач-гастроэнтеролог клиник "Атлас" Анна Каршиева. Какие кофейные напитки замедляют старение

Один из факторов, оказывающих влияние на состояние организма, — микробиота, сообщество бактерий кишечника, от которых зависят иммунитет, борьба с воспалениями и даже настроение.

"Чем лучше и разнообразнее состав микробиоты, тем больше организм защищен от различных негативных процессов", — отметила специалист.

На состав микробиоты можно повлиять питанием. Чем больше нужных веществ получают полезные бактерии кишечника, тем лучше состав сообщества микробов. Одно из основных правил — включать в рацион большое количество пищевых волокон, клетчатки. Согласно исследованиям, при употреблении 25 граммов клетчатки в день можно на 15-30 процентов снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака толстой кишки.

Большое количество клетчатки содержится во всех цельнозерновых крупах: коричневом (нешлифованном) рисе, цельном овсе, булгуре. Также пищевыми волокнами богаты бобовые, овощи, фрукты, орехи и семена.

При этом важно помнить, что потребление продуктов, богатых клетчаткой, у некоторых людей может привести к избыточному газообразованию и последующему дискомфорту в животе.

"Чаще это касается людей с синдромом раздраженного кишечника и с воспалительными заболеваниями кишечника", — уточнила Каршиева.

Вторая группа продуктов, полезных для микробиоты, — ферментированные, то есть, полученные путем брожения.

"Квашеная капуста, кимчи, моченые яблоки, соленые огурцы и помидоры и многие другие соленья очень полезны благодаря положительному влиянию на микробиоту. Есть данные, что долголетие южнокорейцев — во многом результат их рациона, насыщенного ферментированными продуктами", — объяснила специалист.

Но людям с хроническим гастритом с повышенной кислотностью, с хроническим панкреатитом, колитом нужно быть осторожными, чтобы не спровоцировать обострение, заключила она.