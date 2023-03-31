МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На этой неделе Всемирный банк (ВБ) выступил с пессимистичным прогнозом: по его оценке, мировую экономику ожидает "потерянное десятилетие". Дефицит роста помешает решать накопившиеся проблемы, такие как бедность, расхождение в доходах и изменение климата. Кому и что придется менять, чтобы соответствовать новым трендам? Европа начала обратный отсчет до нового кризиса

Согласно обновленному прогнозу международной организации, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2 процента в год. Это ниже, чем в предыдущие 20-30 лет. Их возможно увеличить, если страны договорятся о совместном движении к росту, но лишь на 0,7 процентного пункта.

Потенциальные темпы роста развивающихся экономик составят около четырех процентов, что совсем скромно по сравнению с шестью процентами в период с 2000 по 2010 годы. Правда с важной оговоркой — потолок оценен при условии умеренных темпов инфляции. Если она ускорится, даже о таком росте останется лишь мечтать.

НИКОМУ НЕ ВЕРЬ

С одной стороны, большинство стран столкнулись с общими проблемами. Это демографический спад, нехватка инвестиций в инфраструктуру, барьеры для торговли, инвестиций и технологий. Негатива добавила пандемия COVID-19, которая нарушила цепочки поставок. Рынки пришлось поддерживать дешевыми деньгами. Затем добавился конфликт на Украине, усугубивший проблемы.

Все это явно не способствует долгосрочному экономическому росту, поэтому ожидания ВБ оправданы, рассуждает первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин.

С другой, подобные прогнозы по определению включают некий элемент неопределенности. Безоговорочной веры международным экономическим организациям уже давно нет: всем известно, что они транслируют точку зрения мировой элиты и формируют общественное мнение, влияя на стимулы экономических агентов.

"Экономисты любят сгущать краски, поскольку объяснить избыточный пессимизм проще, чем чрезмерный оптимизм", — считает директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

По его мнению, определение качества экономики, исходя из только одного параметра — ВВП уже устарело. Профессиональные экономисты учитывают и другие индикаторы. Например, во время пандемии это было число заболевших/выздоровевших, сейчас активно обсуждаются климатическая повестка, вопросы продовольственной и энергетической безопасности.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Так или иначе, мир меняется — мы наблюдаем переход от глобализации к фрагментации экономики. В этой ситуации хуже будет странам, ориентированным на внешний спрос — их товары могут перестать покупать. Прежде всего, это касается развивающихся государств Азии, Африки, Южной Америки.

"Прогнозируется замедление потенциального роста в странах Восточной Азии в среднем до 4,6 процента в год с 6,2 процента в 2011-2021 годах", — указал руководитель направления инвестиционной аналитики Банка "Ренессанс" Роман Чечушков.

К наиболее подверженным рискам секторам можно отнести электроэнергетику, которая находится под давлением тарифных и торговых барьеров, а также экологических проблем. Финансовый сектор остается в зоне риска в связи с недостаточно эффективными мерами по защите от рисков и контролю за движением капиталов. Решающими для адаптации к новым условиям станут инвестиции — их получат страны, обеспечивающие прозрачные и стабильные условия привлечения капитала, отметил эксперт. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

С другой стороны, отчаиваться рано — следует стоит обратить внимание на планы Китая. Он в предстоящее десятилетие явно не собирается ничего терять. Страна делает ставку на экологию, инновации, зеленое развитие, культуру и науку, планируя быть образцом быстрого роста и достижения независимости, технологического суверенитета для развивающихся стран. Те, кто возьмет их пример на вооружение, адаптировав под собственную специфику, имеют все шансы выиграть.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Особый путь традиционно у России, которая столкнулась с беспрецедентными вызовами. Замедление мирового роста и санкционные ограничения ударят как по объемам, так и по ценам российского экспорта. Поэтому темпы роста российской экономики останутся тесно увязанными с мировыми, констатирует Копейкин.

Несмотря на это, ближайшее десятилетие может обернуться не потерями, а серьезной трансформацией. Например, нас никогда не допускали до выгодных товарно-логистических цепочек, а сейчас появился шанс создать их самим или войти в уже созданные на своих правилах. Возможно как сотрудничество с новыми партнерами на Востоке и Юге, так и появление драйверов внутри страны — таких, как креативная индустрия или туризм.

В целом мы имеем дело с историческим сдвигом всей мировой экономики. Прежняя эпоха неотвратимо уходит, глобализация уступает место фрагментации, масса рабочих мест вскоре может стать ненужной или потребует принципиально новых навыков. Привычные отрасли — строительство, инжиниринг, даже сельское хозяйство разворачиваются с учетом новых технологий, материалов и научных направлений. Впереди не потери, а формирование плацдарма для последующего развития. Запахло жареным: США сделают с экономикой то, что не понравится никому

"Для этого необходимы новые навыки — умение видеть возможности в сложной неопределенной среде, быстро перестраиваться, владеть инструментами форсайта и стратегического прогнозирования и не забывать о собственном психологическом состоянии и адаптации", — считает Чулок.

По его мнению, каждая страна в этот период должна провести ревизию целей и задач, учитывая национальные интересы. Конечно, глобальные вызовы — голод, бедность и неравенство — никуда не денутся, ведь они возникли не вчера. Но появятся новые инструменты и способы борьбы с этими явлениями — в зависимости от специфики конкретных стран и регионов. Китайская модель быстрого роста, которая определит экономику будущего, интересна и России, поэтому наше сближение в последнее время вовсе не случайно.