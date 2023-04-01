МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Несмотря на изобилие продуктов в современных супермаркетах, многие предпочитают закупаться на рынке. Это традиционно живое общение и возможность поторговаться иногда даже просто ради спортивного интереса. Какие правила нужно при этом соблюдать, на что обращать внимание и как не попасться на уловки плутоватых торговцев? И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

Самый лучший выбор — крупные и проверенные рынки. Здесь больше конкуренция и, следовательно, каждый продавец пытается выделиться за счет качества или же цены, считает шеф-повар, амбассадор сообщества ChefsTeam Андрей Матвеев.

По его словам, цены на одном рынке примерно одинаковые, однако продавцы у входа могут задирать цены, пользуясь тем, что многим покупателям просто лень бродить по рынку и они готовы переплатить за экономию времени.

КТО РАНО ВСТАЕТ

Оптимальное время для похода на рынок — утро. Если рынок открывается в семь утра, лучшее время для покупок будет в восемь-девять. Все павильоны уже примут товар и будут открыты.

Для начала желательно все же изучить рынок. Так можно узнать среднюю цену, а заодно рассмотреть продукты и сравнить их качество у разных продавцов.

Они вполне могут завысить цены, особенно если видят, что покупатель не особо в теме. "На рынке торговля — обычное дело, поэтому не стесняйтесь попросить сделать скидку или предложить свою цену", — говорит маркетолог аутсорсинговой компании MIMINO Алексей Яковлев

По словам Матвеева, от цены на рынке всегда можно сторговать 10-15 процентов. США идут ва-банк: мир рискует захлебнуться под грудой долларов

К концу дня торговцы могут продавать остатки товаров по более привлекательным ценам, но этим лучше не рисковать — продукты могут оказаться не такими свежими и качественными как утром и днем.

ВЫБИРАЙ ПО СЕЗОНУ

На рынок нужно ходить подготовленным, зная, какие продукты — фрукты, ягоды, грибы и овощи — сейчас сезонные. Они, как правило, стоят подешевле и более свежие, нежели те, что были привезены издалека. К тому же, покупка сезонных продуктов поддерживает местных производителей и помогает снизить вредное влияние на окружающую среду, отмечает Яковлев.

Покупая овощи и фрукты, проверяйте, что именно вам кладут в пакет, если, конечно, вы разбираетесь в продуктах, советует шеф-повар. Так можно избежать гнилых помидоров среди "самых красивых и вкусных", обещанных продавцом.

Если есть возможность попробовать что-либо прямо на месте — не отказывайтесь. Иначе есть опасность, что разрекламированная торговцем «сочная и спелая вишня» окажется кислой или переспевшей. Но перед этим попросите помыть фрукты и ягоды.

"МЯСО С ДУШКОМ, РЫБА С ПОТРОШКОМ"

Выбирая мясо, нужно точно знать, какую часть вам нужно купить. Определить свежесть можно по запаху — обычно это точный индикатор. В любом случае мясо должно продаваться с холодильной витрины или из холодильника. Желательно, чтобы продавец надевал перчатки, перед тем как завернуть вам вашу покупку, объясняет Матвеев.

На все мясные продукты у продавца должны быть сертификаты, которые всегда можно попросить показать. "Даже если в этом не разбираетесь — у честного продавца не возникнет проблем. А вот нечистый на руку начнет нервничать и доказывать, что мясо у него самое лучшее и без бумажек", — рассказывает шеф-повар.

Таким образом главный критерий — это визуальная свежесть и отсутствие неприятного запаха. Мясо не должно быть заветренным и выглядеть серым и невзрачным. Жесткая птица — признак неоднократной заморозки.

Рыбу лучше покупать непотрошеную — так она лучше сохраняет свежесть и вкус даже в замороженном виде. Пахнуть качественная рыба должна морской или речной свежестью, а ее глаза не должны быть мутными.

ВНИМАНИЕ: ОБМАН

Основные способы обмана на рынке связаны с обвесом. Продавец может взвешивать товар на колеблющихся весах, специально их раскачивая или установив их на неровной поверхности, и фиксировать показания еще до остановки весов, округляя показания в большую сторону, рассказывает юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Иногда продавец может загораживать показания или устанавливать весы в место, откуда покупателю почти не видны показания. Короли дефицита: какие продукты пропадут из магазинов

Юрист посоветовал быть осторожнее при покупке заранее расфасованного весового товара. Такой продукт может не иметь маркировки, к тому же, обвес весьма вероятен.

По правилам на расфасованном товаре указывается его наименование, вес, цена за единицу измерения, стоимость отвеса, дата фасовки и срок годности.

Во избежание неприятных сюрпризов лучше воспользоваться на рынке контрольными весами, желательно в присутствии продавца. "Не стоит вестись на его заверения, что у него все честно. Порядочный продавец не будет протестовать против контрольного взвешивания, в том числе и уже расфасованного товара", — убежден Поздняков.

Другой уловкой может стать предложение попробовать продукт перед покупкой. "Пробник" может оказаться гораздо более приятным на вкус, нежели то, что вам в конечном счете продадут. Если хотите попробовать, лучше самому выбрать товар с витрины, чтобы потом не разочароваться дома.