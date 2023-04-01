МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока могут не только льготные категории работников: такое право при определенных условиях есть и у предпенсионеров — тех, кому осталось не более пяти лет до наступления пенсионного возраста. Об этом рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Россиянам объяснили, когда пособия могут стать больше

В этом году общий пенсионный возраст составляет 60 и 65 лет, однако в России действует переходный период пенсионной реформы. Поэтому в 2023 году к категории предпенсионеров считаются мужчины, рожденные с 1961 по 1963 год, и женщины 1966-1968 годов рождения. Если положена досрочная пенсия, предпенсионный возраст наступит еще раньше.

По словам эксперта, предпенсионеры наделены определенными правами и льготами.

"Так, уволенные по сокращению численности (штата) организации в связи с ее ликвидацией либо прекращением деятельности ИП имеют право на досрочное назначение пенсии — на два года раньше положенного срока", — отметил Виноградов.

Для этого предпенсионер должен стоять на учете службы занятости как безработный. У женщины должно быть при этом минимум 20 лет рабочего стажа, у мужчины — 25. Также должно быть накоплено достаточное количество баллов для выхода на пенсию по старости: в 2023 году — не менее 25,8 балла.

Если найти новое место работы не получается, при соблюдении всех этих условий служба занятости назначает досрочную пенсию. А гражданин должен дать согласие на такое решение.

Кстати, по словам Виноградова, предпенсионеры, стоящие на учете службы занятости, имеют право на повышенное пособие по безработице. В этом году они могут получать ежемесячно 12 792 рубля в течение года. Если стаж большой, то и повышенное пособие платят дольше.