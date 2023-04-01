МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Многие пищевые добавки, которые можно купить без рецепта, нельзя использовать без медицинского наблюдения: это может быть не просто бесполезно, но и опасно для здоровья, рассказал агентству "Прайм" председатель Научного совета клиник "Атлас", врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин. Нутрициолог назвала фрукты и овощи, которые опасно есть весной

Добавка под названием 5-гидрокситриптофан, также известная как 5-HTP, может влиять на уровень серотонина и нередко преподносится как антидепрессивное средство. Но пока, как подчеркнул эксперт, нет точных доказательств, помогает ли этот препарат.

"При этом уже выявлено, что 5-HTP имеет опасные побочные эффекты. Известна связь препарата с патологией клапанного аппарата сердца, поэтому перед приемом 5-HTP важно сделать УЗИ сердца и отслеживать динамику в дальнейшем. Также существуют риски неврологических осложнений и развития серотонинового синдрома при приеме с некоторыми рецептурными антидепрессантами", — отметил врач.

Растительное средство, называемое Ge, Ge-132 и германий-132, некоторые принимают для лечения боли, инфекций, глаукомы, проблем с печенью, артрита, остеопороза, сердечных заболеваний.

"Однако без контроля врача, который способен сопоставить вред и пользу от применения данного средства, оно может вызвать повреждение почек", — добавил Потешкин. Названы главные ошибки в приеме "витаминов красоты"

Опасно и ионное серебро, известное многим как природный антисептик. Его используют для лечения инфекций, болезни Лайма, розацеа, псориаза, пищевых отравлений, а также синдрома хронической усталости. Однако оно негативно влияет на почки и вызывает неврологические проблемы.

Биологически активное соединение йохимбин также относится к пищевым добавкам. Это растительное лекарственное средство используется в качестве афродизиака, а также для лечения эректильной дисфункции, болей в груди.

Вместе с тем, в больших дозах оно сильно понижает давление и приводит к проблемам с сердцем.

"Не стоит без консультации врача и анализов принимать пищевые добавки. Это может быть не просто бесполезно, но опасно для здоровья", — предупредил врач.