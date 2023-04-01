МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. К сахарному диабету могут привести не только явно сладкие продукты, но и те, в которых содержится скрытый сахар, рассказала агентству "Прайм" врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун. Врач развенчала главные мифы о питьевой воде

Это, например, такие несладкие на первый взгляд продукты, как соусы, кетчуп, хлебцы, колбасы, сосиски, фаст-фуд (картошка фри, чипсы, наггетсы), консервы, маринованные овощи, суши и роллы. Много сахара в винограде, яблоках, персиках, сухофруктах. Он, конечно, натуральный, но в больших количествах вреден для организма.

Что касается майонеза, то в теории его гликемический индекс должен быть нулевым — в оригинальном рецепте соуса нет углеводов. Однако на практике, изготовленный промышленным способом майонез может содержать рафинированные углеводы — особенно, если речь идет об обезжиренной версии. Ведь при удалении жиров текстуру приходится восстанавливать за счет мальтодекстрина или прочих сложных крахмалов.

При внешнем сходстве майонез и сметана сильно отличаются в питательном профиле. Сметана содержит меньше жиров, но больше углеводов. В среднем, 100 грамм сметаны могут содержать до пяти-семи грамм углеводов. При этом за счет содержания в составе сметаны лактозы ее инсулиновый индекс выше, чем гликемический — как и у любых молочных продуктов.

Врач посоветовал обязательно читать состав продуктов, которые вы покупаете, с учетом наличия у вас заболеваний и ради безопасности своего здоровья.