МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Отдельные медицинские процедуры можно проводить вне клиники — например, внутримышечные уколы, если препарат назначен врачом и ранее применялся у пациента. Однако такие вмешательства, как иммунобиологическая терапия возможны только в условиях дневного или круглосуточного стационара медицинской организации с соответствующей лицензией, рассказывает агентству "Прайм" врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. Врач объяснила, как поддержать здоровье весной

На этой неделе сообщалось, что московская студентка умерла после приема специального препарата. По данным СК, девушка вместе с молодым человеком с целью повышения иммунитета делала капельницы с иммуномодулятором.

По словам эксперта, препараты, связанные с иммунобиологической терапией, категорически нельзя вводить в домашних условиях, без надлежащего контроля за состоянием здоровья человека и без медработников — причем, как врачей, так и медсестер. При этом должны строго соблюдаться условия по введению, указанные в инструкции по применению.

"Сделать это может только медицинский работник, который прошел обучение и имеет соответствующую специализацию", — разъяснила врач.

Подобные препараты назначают только после тщательной диагностики пациента и принятия плана лечения лечащим врачом. Чаще всего решение о проведении иммуно-биологической терапии принимается на врачебной комиссии — то есть не один врач, а несколько.

Важный аспект — состояние здоровья пациента.

"Если человек здоров, то иммунобиологическая терапия ему не назначается и не рекомендуется. Такое лечение может привести к необратимым изменениям со стороны иммунной системы, которая на сегодняшний день является одной из самых неизученных систем в организме человека", — предупредила Сопрун.

Еще есть нюанс — каждый препарат должен иметь соответствующую разрешительную документацию, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение. Он должен входить в Государственный реестр фармацевтических препаратов, быть зарегистрирован на территории России, пройти все соответствующие исследования, в том числе клинические. Прежде всего, должна быть доказана его безопасность, в противном случае применение категорически запрещено, заключила врач.