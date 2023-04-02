МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Весной у многих ухудшается качество ночного сна: почему это происходит и как исправить ситуацию, рассказала агентству "Прайм" руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова. Врач раскрыл главный русский суперфуд, который доступен всем

Яркий солнечный свет в вечернее время приводит к задержке выработки в организме мелатонина, который играет важную роль в регулировании цикла сна и бодрствования.

"Когда секреция мелатонина подавлена, наш организм не инициирует процессы, необходимые для успокоения и засыпания. Это приводит к ухудшению засыпания, а в утренние часы повышает шанс проснуться раньше времени", — пояснила сомнолог.

Для улучшения сна врач посоветовала с 19 до 22 часов использовать солнечные очки, если в это время предстоит выход на улицу. В спальне нужны плотные шторы, которые с вечера до утреннего пробуждения должны быть закрыты. Если свет все еще проникает, воспользуйтесь дополнительно маской для сна.

Важно отказаться от гаджетов перед сном. Лучше почитать интересную бумажную книгу. Это снизит тревожность, улучшит глубину и качество сна, заверила Сурненкова.

Сразу после пробуждения нужно впустить яркий свет в спальню — это поможет вам проснуться. Если утро выдалось пасмурным, используйте специальные лампы солнечного света. Следует помнить также о температурном режиме и оптимальной влажности в спальне.

"Примите душ, выпейте перед сном стакан холодной воды — это снизит внутреннюю температуру тела и улучшит засыпание", — посоветовала специалист.

Кроме того, нужно спать на специальных подушках с эффектом охлаждения, а для сна лучше использовать легкие натуральные ткани или вовсе следует отказаться от пижамы. Также необходимо соблюдать режим, особенно в дни отпуска, заключила доктор.