МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Страны-держатели госдолга США стремятся сократить вложения, меняя их на золото и некоторые другие активы. Агентство "Прайм" опросило экспертов, почему становится модным избавляться от американских бумаг. Куда незаметно утекли мировые капиталы и где они всплывут

Иностранные вложения в госдолг США за год уменьшились на 245,3 миллиарда долларов. При этом наибольшее сокращение пришлось на лидеров среди держателей этих бумаг — Японию и Китай. В сравнительном выражении больше всех сократили инвестиции в американский госдолг Россия — в 67 раз, до 67 миллионов долларов и Афганистан — в 3,5 раза, до 994 миллионов долларов. Существенное уменьшение зафиксировали Египет — вдвое, до 1,1 миллиарда долларов и Индонезия — в 1,9 раза, до 12,9 миллиарда долларов.

Общие вложения мировых центробанков в американский госдолг сократились по отношению к декабрю 2021 года на 450,7 миллиарда долларов. Для понимания масштаба, объем взаимной торговли Китая и США за весь 2021 год составил 755,6 миллиарда долларов, из которых экспорт США в Поднебесную — 179,53 миллиарда.

САМИМ НЕ ХВАТАЕТ

Крупнейшие страны-держатели трежерис снижают вложения в американские гособлигации, поскольку это становится рискованно. Проблемы банков в США и Европе грозят перерасти в глобальный финансовый и долговой кризис.

По мнению доцента кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергея Хестанова, Китай, Россия и некоторые другие страны опасаются санкционного давления и планомерно сокращают вложения в американский госдолг.

Китай — крупнейший кредитор США в 2022 году сократил вложения в американские госбумаги почти на 17 процентов и уступил пальму первенства среди держателей американского долга Японии. Помимо геополитики, это связано с планами Пекина распространить юань по всему миру. Огромные международные китайские резервы в долларах означают зависимость от американской экономики, что тормозит процесс "юанизации". Откуда у США взялся такой огромный долг, и как они с этим живут

"Но, кроме этого, действуют и чисто экономические факторы — пандемия и рост инфляции сильно снизили темпы роста мировой экономики", — рассуждает он.

В частности, у стран с ярко выраженной ориентацией на экспортную модель экономики снизилась экспортная выручка, и, как следствие, сама возможность формировать международные резервы. Кроме того, пока ФРС не удается снизить инфляцию в США, и это уменьшает привлекательность американских долговых инструментов для инвесторов.

ДОЛИ ПРОЦЕНТА

При этом эксперты отмечают, что пока речь идет о сокращении объема вложений в трежерис всего на несколько процентов. Это капля в море, пояснил генеральный директор "Инвестиционной компании ДИАЛОТ" Егор Диашов.

Процесс идет медленно, поскольку на пути перестроения существующей финансовой системы в направлении других валют есть две основные трудности.

Первая — большие суммы в триллионах долларов. Изменить в один момент и конвертировать такие объемы просто невозможно.

Вторая — Америка по-прежнему остается основным потребителем продукции: США покупают более 20 процентов всего, что производится в мире, и платят за эти товары долларами.

"Отказываться поставлять в Америку продукцию, производимую в других странах, никто не будет, потому что с экономической точки зрения это невыгодно участникам рынка", — считает Диашов. Соответственно, приток долларов в страны-производители будет продолжаться.

Другой важный момент — в последнее время ФРС США проводят политику по повышению ставки по государственным облигациям: если полтора года назад она была нулевой, то сейчас она находится на отметке в пять процентов. Так что инвесторам выгодно вкладывать в американские финансовые инструменты.

Все это не способствует как полному отказу от доллара, так и отказу от вложений в американские ценные бумаги.

МЕНЯЮТ ВСЕ НА ЗОЛОТО

Заменой инвестиций в госбумаги США становятся золото, национальные финансовые инструменты, вложения в облигации третьих стран, для которых характерна относительна высокая доходность, но при довольно высоких рисках, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Парад планет: в США сошелся "пасьянс финансового апокалипсиса"

В прошедшем году достигнут 55-летний максимум в покупках золота Центральными банками, которые рассматривают его как актив-убежище. На три четверти спрос определяли Центробанки развивающихся государств — Турции, Китая, Индии, Египта, Катара, Ирака, ОАЭ, Омана.

Долг США нерезидентам составляет примерно треть совокупного американского долга, причем эта часть довольно значительно диверсифицирована по странам. Поэтому даже сокращение приобретений американского долга иностранными государствами существенно не скажется на макроэкономике в кратко- или среднесрочном периодах, уверены эксперты. Отразиться это может лишь на динамике курса доллара, поскольку валюты быстро реагируют на рыночную конъюнктуру, заключают они.