МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Налоговый вычет за покупку одной квартиры могут получить несколько владельцев — главное, чтобы все они официально работали и платили налоги, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов. Юрист назвал неожиданный и простой способ получить налоговый вычет

"Как несколько человек могут купить одну квартиру, так и налоговый вычет за эти расходы возможен для нескольких собственников", — отметил он и добавил, что это правило действует не только для супругов.

Например, если квартира приобретается в собственность родителями и совершеннолетними детьми, при этом все официально работают и платят НДФЛ, вычет может получить каждый, но в рамках своих расходов. Если кто-то из покупателей имеет статус пенсионера и не работает, то возмещение трат ему не положено. Дело в том, что пенсии в России налогом не облагаются, значит, и налогового вычета быть не может.

"Для получения вычета с покупки жилья не обязательно быть в родстве, важно расходовать собственные средства и иметь доход, с которого уплачивается НДФЛ", — пояснил Тарасов.

Имущественный налоговый вычет при покупке жилья в России можно оформить на одну или несколько квартир с учетом лимита в два миллиона рублей на одного человека. Вернуть можно 13 процентов от этой суммы (260 тысяч рублей) в пределах фактически потраченных на квартиру средств. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, лимит для него — три миллиона рублей.