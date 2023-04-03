МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рыба — полезный источник белка, цинка, селена, Омеги-3, но она не вся полезна. Какую рыбу лучше не есть, чтобы не отравиться тяжелыми металлами, рассказала агентству "Прайм" нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Александра Новикова. Смотри в оба: негласные правила покупки продуктов на рынке

По ее словам, "размер имеет значение". Чем крупнее рыба, тем больше она накапливает в себе металлов, таких, как ртуть, свинец, мышьяк, кадмий. Особенно если это хищник, которая поедает мелких рыб. Это, например, тунец большеглазый, марлин, скумбрия королевская, акула, рыба-меч. В них содержится рекордное содержание ртути. Также нутрициолог не рекомендует использовать тилапию и пангасиус — эти рыбы обитают в грязных водах, питаются мусором и, помимо тяжелых металлов, накапливают в себе еще и мусорные токсины.

По мнению специалиста, отдавать предпочтение стоит морским и речным рыбам среднего размера и весом до трех килограммов. Самые полезные и сытные сорта — макрель, карась, ледяная рыба, налим, речной окунь, лосось, семга, сельдь, горбуша, кижуч. Такая рыба, по словам Новиковой, содержит легкоусвояемый белок и быстро переваривается, дает долгое насыщение. Еще она богата йодом, фтором, фосфором, марганцем, цинком, селеном, железом, магнием и витаминами A, D, E, F.

Долго готовить рыбу не нужно. Идеальный способ приготовления — это тушение 15-20 минут или запекание при 150 градусах в течение 20-25 минут. Это позволит сохранить в ней все полезные свойства.