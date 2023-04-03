МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Курс доллара падает не сам по себе, а под влиянием действий Федрезерва. С какой целью их предпринимают и какие сюрпризы преподнесет "валюта №1" всему миру до конца года? И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

На минувшей неделе доллар отпраздновал своеобразный юбилей — его снижение к мировым валютам продолжилось два квартала подряд. В четвертом квартале падение составило 7,7 процентов, в первом — 1,2 процента. Более сильное падение наблюдалось в ноябре-январе (включительно).

АМЕРИКА ВЕРТИТ ДОЛЛАРОМ

Дело вовсе не в объективных экономических факторах, а в политике ФРС, которая определяет курс американской валюты. Это логично: было бы странно, если бы курс ведущей валюты мира зависел от внешних обстоятельств, а регулятору приходилось под них подстраиваться.

В конце прошлого-начале текущего года доллар падал на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва, традиционно усиливающих глобальный аппетит к риску. На этом фоне игроки скупали основные валюты против доллара, объяснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

В феврале доллару удалось отыграть часть позиции на жесткой риторике регулятора — всем стало ясно, что смягчение быстрым не будет, да и не факт, что начнется в текущем году. Однако в марте передряги в банковском секторе США придали рынкам уверенности, что смягчение не за горами, и доллар растерял все накопленные преимущества.

"Таким образом движение доллара практически полностью определяется ожиданиями дальнейших действий Федрезерва. В этих условиях снижение курса доллара — это исключительно улучшение аппетита к риску на глобальных рынках", — считает эксперт.

Зависимость между процентной ставкой и стоимостью валюты очевидна: чем выше ставки, тем менее привлекательна страна с точки зрения инвесторов и, соответственно, величина спроса на ее валюту сокращается. Напротив, низкие ставки привлекают в страну капиталы со всех уголков мира, ее валюта пользуется популярностью и дорожает к остальным.

Это не всегда работает напрямую — на курс могут влиять другие факторы, например, геополитика. Тем не менее, основной закон движения мировых финансов именно таков. Дедолларизация, о которой сейчас так много говорят, к снижению доллара отношения не имеет, уверены эксперты. Запахло жареным: США сделают с экономикой то, что не понравится никому

"Доллар по-прежнему является основной резервной валютой, в нем происходит большинство международных расчетов, около 70 процентов долгов в мировой экономике номинировано именно в долларе, локальные тренды на уход в нацвалюты не в состоянии существенно изменить текущие положение дел", — уверен инвестиционный стратег АЛОР БРОКЕР Павел Веревкин.

СЛЕДИМ ЗА РУКАМИ

Чтобы предположить дальнейшее направление движения американской валюты, нужно понять, чего рынки ждут от Федрезерва. На сегодняшний день все участники этой истории закладывают потолок по ставке в районе 5 — 5,25 процентов. Таким образом нас ждет еще одно повышение в мае, после чего регулятор вероятно возьмет паузу. Согласно данным CME Fed Watch, рынок фьючерсов до конца года уже закладывает снижения ставки до уровня 4,25 — 4,5 процентов напомнил он.

В сравнении с околонулевыми уровнями годичной давности это очень много и может вогнать в рецессию не только США, но и всю мировую экономику. Главный вопрос — насколько глубоким будет спад и какие действия предпримет американский регулятор.

Если в прошлые кризисы он поддерживал экономику через смягчение ДКП и программы QE, то в условиях высокой инфляции проделать этот трюк будет гораздо сложнее. "Тем не менее, полагаю, что между масштабным экономическим кризисом и высокой инфляцией выберут последнее", — считает Веревкин.

Если учитывать, что цель ФРС — достижение приемлемого уровня инфляции, то можно предполагать, что ставки не снизятся, а стоимость доллара зафиксируется на текущих уровнях, рассуждает эксперт аналитического центра Университета "Синергия" Екатерина Федюкович.

При ужесточении монетарной политики падение продолжится, но при этом возрастает опасность рецессии и дальнейшего обвала валюты. Маловероятно, что США намеренно пойдут на такой шаг.

"Я склоняюсь к тому, что к концу года политика станет более мягкой, а стоимость валюты стабилизируется. С другой стороны, если ставка растет, то невыгодно вкладываться в реальное производство. И инвесторы перестают это делать, зато охотно используют финансовые инструменты. Тогда по идее курс доллара должен вырасти", — прогнозирует она.

НЕСТАБИЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

По мнению экономиста Даниила Петухова, до конца года доллар укрепится. К рублю он вырастет серьезно, а к остальным валютам выйдет на значения полугодовой давности. При росте нестабильности долларовые активы вновь окажутся привлекательными. Спрос на них вырастет, особенно если добавится неопределенности и риска. Откуда у США взялся такой огромный долг, и как они с этим живут

Но прогнозы не были бы прогнозами, если бы не допускали элемент неожиданности. Со стороны Европы вероятны проблемы банковского сектора, которые могут оказаться гораздо более чувствительными для финансового сектора еврозоны, чем ожидается сейчас. Это окажет существенное давление на евро и соответственно придаст дополнительную поддержку доллару.

Азия тоже может преподнести сюрпризы — пока непонятно, как Китай будет восстанавливаться после пандемии и каковы будут его успехи на этом поприще. Если рост пойдет быстрее, чем ожидалось, вероятность мировой рецессии снизится, как следствие, увеличится спрос на риск. А рисковать, как известно, лучше не в долларе, а в валютах развивающихся стран, к которым относится и российский рубль.