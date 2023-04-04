МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Если хранить сбережения в наличном виде — неважно, под подушкой или в банковской ячейке, их рано или поздно "съест" инфляция. Чтобы не было потерь, ваши деньги должны работать, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Америка вертит долларом, как ей угодно: что ждет "валюту номер один"

На первых порах, по ее словам, можно формировать финансовую "подушку" безопасности, накапливая деньги в банковском вкладе, чтобы был хотя бы небольшой доход.

"Конечно, процентные ставки по вкладам редко покрывают инфляцию, но все же деньги не так быстро обесцениваются", — пояснила эксперт.

При этом ежеквартально следует анализировать предлагаемые банками вклады и ставки по ним, выбирая самые выгодные предложения.

Формировать "подушку" надо в размере не менее полугодового дохода. Однако с учетом учащения кризисов лучше увеличить ее до размера годового дохода. Затем нужно разработать собственную инвестиционную стратегию и разделить капитал между разными активами. Это могут быть не только вклады, но и фондовый рынок (акции, облигации), недвижимость, драгоценные металлы, валюта — главное, понимать, что сейчас доходнее, а откуда лучше побыстрее вывести капитал, заключила Ермилова.