МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Внешний долг России упал в 2022 году до пятнадцатилетнего минимума. С одной стороны, это хорошо — ведь нет долга, нет и зависимости. С другой — немалая часть этих денег приходилась на инвестиции, которые работали во благо нашей стране. Откуда у США взялся такой огромный долг, и как они с этим живут

Российский внешний долг сократился по итогам прошлого года на 21,1 процента и составил 380,5 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с первого квартала 2007 года, следует из данных ЦБ. В денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов. Это максимум с 2014 года — тогда оно достигло 129 миллиардов долларов.

По данным Центробанка, снижение произошло в основном за счет погашения кредитов, в том числе, в рамках отношений прямого инвестирования и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ДОЛГ

История российского госдолга давняя и многообразная. До Первой мировой войны Российская империя была на первом месте по его размерам. К октябрю 1917 года внешний долг превышал 12,5 миллиарда рублей, основными кредиторами были Великобритания и Франция. Советская власть все эти долги аннулировала, и попытки взыскать хотя бы часть средств не возымели успеха.

Затем в середине 1980-х годов из-за ухудшения ситуации в экономике СССР пришлось вновь обращаться к Западу за деньгами. Тогда возобновились переговоры об урегулировании царского долга и уже в 90-е небольшую сумму все же погасили.

Однако первоочередная задача тогда была другой — расплатиться с долгами, которые набрали перед крахом Советского Союза.

"Долг России был прямым отражением бездарной политики последнего советского руководства", — заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Долгое время, по его словам, именно советский долг в размере порядка 100 миллиардов долларов США составлял большую часть внешнего долга России, как правопреемницы СССР, и его выплаты растянулись до середины 2017 года. При этом значительная часть новых кредитов, по словам эксперта, носила "бюджетозамещающий" характер, то есть направлялась на выполнение бюджетных обязательств.

Важной особенностью позднесоветских и российских долгов в 90-е годы было то, что предоставляли их международные финансовые организации: Международный Валютный Фонд (МВФ) и Всемирный Банк (ВБ), а также отдельные государства. Это приводило к тому, что кроме собственно финансовых затрат (проценты по долгу) России приходилось идти на экономические и политические уступки.

"Статьи социальных и военных расходов бюджета постоянно сокращались", — напомнил Григорьев. Если смотреть с этой точки зрения, то кризис 1998 года, кроме проблем, принес и немало пользы — в частности, Россия перестала занимать деньги у МВФ и ВБ. Рубль в интенсивной терапии: помогут ли ему нефтедоллары?

В 2000-е годы погашение долгов шло опережающими темпами благодаря возросшим доходам от экспорта нефти и газа. При этом Россия продолжила заимствования, но уже на международном рынке. То есть новый долг стал рыночным, и кредиторы уже не могут предъявлять политические требования к заемщику. В 2008 году многим предприятиям из-за кризиса стало сложно платить по долговым обязательствам. Эту нагрузку взяло на себя государство, следствием чего стало огосударствление ряда секторов экономики.

КОММЕРЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Можно ли считать уменьшение внешнего долга России в прошлом году на 100 миллиардов долларов США победой или ситуация на самом деле не такая простая?

"Все дело в том, что внешний долг состоит из двух частей — коммерческой и государственной", — напомнил экономист Егор Клопенко.

Коммерческий долг сегодня составляет основную часть внешнего: это займы и инвестиции в частный сектор (в бизнес и проекты), которые привлекли в нашей стране российские или совместные предприятия.

Чем больше коммерческий внешний долг, тем больше иностранных денег инвестировано в отечественную экономику. В 2022 году многие западные компании свернули инвестиции и ушли из России. Так что значительная часть от этих 100 миллиардов долларов долга — это как раз и есть изъятые из российской экономики деньги.

Конечно, это не фатально, но ведь есть еще и качество: совместные предприятия и иностранный бизнес — это множество проектов, передовых разработок, которые становились флагманами в то или иной отрасли, улучшали качество товаров и создавали рабочие места.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Современная Россия никогда не отличалась наличием большого внешнего долга, даже с непогашенной частью долга СССР. После погашения в 90-е и начале "нулевых" он продолжительное время находился в интервале 12 — 15 процентов от ВВП и этот уровень можно считать оптимальным. Парад планет: в США сошелся "пасьянс финансового апокалипсиса"

Теперь санкции Запада подорвали доверие к международным финансовым институтам и иностранным кредиторам. С учетом искусственных трудностей погашения копить долг вовсе нецелесообразно, убеждена доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По итогам 2022 года долг России составил 17,1 процента. У большинства развитых стран он намного выше. Но есть важный нюанс.

"США, Евросоюз, Великобритания, Япония являются эмитентами резервных валют. Они могут постоянно наращивать долг и продавать его во всем мире. У России таких возможностей нет", — подчеркнул Григорьев.

Тем не менее, увеличить заимствования придется, так как расходы бюджета превышают доходы. "В перспективе Россия может выйти на восточный долговой рынок, привлекая азиатские и ближневосточные инвестиции в экономику", — убеждена Скрыль.

Часть дефицита бюджета можно покрыть за счет увеличения внутреннего долга. Сейчас это уже происходит на рынке ОФЗ, где количество привлеченных средств растет из квартала в квартал.