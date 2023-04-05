МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Самым надежным способом сбережения всегда считалось хранение российских рублей и иностранной валюты в наличной форме. Это предпочтение осталось, но теперь многие выбирают банковские ячейки, нежели подушки, матрасы и прочие домашние тайники, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. Куда незаметно утекли мировые капиталы и где они всплывут

Она посоветовала разделить сумму, отложенную на "черный день" на несколько частей: одну — держать на депозите в рублях до востребования или на счете карты, открытом в банковском приложении. В случае возникновения тех или иных сложностей деньгами можно быстро воспользоваться.

Другую часть можно перевести в иностранную валюту и поместить в банковскую ячейку. Арендовать ее в последние годы стало недешево, но это не тот случай, когда стоит гнаться за прибылью.

"Главным принципом хранения денег на черный день является быстрая ликвидность и надежность, поэтому покупка криптовалюты и ценных бумаг на бирже не лучшее средство для этих целей", — предупредила Карпенко.

Можно купить ювелирные изделия из драгоценных металлов и золотые монеты, чтобы в любой момент продать или заложить в ломбарде и получить наличные. Правда, велик риск, что золото удастся реализовать только по цене лома.

В идеале стоит максимально диверсифицировать способы хранения "заначки": часть денег на депозите в рублях, часть — в устойчивой иностранной валюте в банковской ячейке, куда также можно поместить драгметаллы и золото. И уж точно не следует держать большие объемы наличности дома, так как велик риск непроизвольной траты и кражи.