Экономист Бадалов: рубль ослаб из-за спроса со стороны экспортеров, бизнеса и граждан
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Текущее ослабление курса рубля объясняется ростом спроса на валюту со стороны экспортеров, бизнеса и простых граждан, но ситуация не имеет ничего общего с паническими распродажами, поэтому никаких 100-200 рублей за доллар не будет. Более того, движение курса рубля может измениться уже в нынешнем месяце, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.
Он отметил, что объемы торгов сейчас относительно низкие по нескольким причинам.
- Экспортеры не стремятся продавать валюту сверх необходимых сумм. Она нужна им для импорта необходимого оборудования и технологий, кроме того, они надеются, что курс еще вырастет и продать можно будет выгоднее;
- Российский бизнес продолжает выкупать доли у нерезидентов из недружественных стран. Такие сделки сейчас проходят регулярно и могут оказывать значительное влияние на спрос на валюту;
- Валюта нужна физлицам, которые совершают переводы за рубеж. Банк России их не ограничивает, и это тоже может создавать давление на курс;
- Слабый рубль позволяет финансовым властям бороться с бюджетным дефицитом, который растет из-за падения экспортных доходов.
"Конечно, Минфин ежемесячно продает валюту в рамках бюджетного правила, но эти продажи равномерные и могут в определенный момент не соответствовать спросу", — разъяснил экономист.
Однако ситуация характеризуется волатильностью рынка, а не панической распродажей. Конечно, в инфополе появляются спекуляции на тему падения рубля к уровням 100-200 за доллар. Но сейчас на рынке нет таких игроков, которые будут раскачивать курс до подобных уровней, уверен Бадалов. Нерезиденты заблокированы, а российские участники валютного рынка в таком сценарии не заинтересованы.
Поэтому текущее падение курса рубля — это обычное соотношение спроса и предложения на рынке. В условиях свободно плавающего курса никто с волатильностью бороться не будет, рынок сам определит котировки. Факторы, которые на них влияют, носят рыночный, а не управляемый характер. Таким образом, движения курса рубля может измениться уже в нынешнем месяце, заключил экономист.
https://1prime.ru/exclusive/20230406/840293551.html