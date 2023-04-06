МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Текущее ослабление курса рубля объясняется ростом спроса на валюту со стороны экспортеров, бизнеса и простых граждан, но ситуация не имеет ничего общего с паническими распродажами, поэтому никаких 100-200 рублей за доллар не будет. Более того, движение курса рубля может измениться уже в нынешнем месяце, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов. Не к добру. Россия спешит избавиться от внешнего долга

Он отметил, что объемы торгов сейчас относительно низкие по нескольким причинам.

Экспортеры не стремятся продавать валюту сверх необходимых сумм. Она нужна им для импорта необходимого оборудования и технологий, кроме того, они надеются, что курс еще вырастет и продать можно будет выгоднее;

Российский бизнес продолжает выкупать доли у нерезидентов из недружественных стран. Такие сделки сейчас проходят регулярно и могут оказывать значительное влияние на спрос на валюту;

Валюта нужна физлицам, которые совершают переводы за рубеж. Банк России их не ограничивает, и это тоже может создавать давление на курс;

Слабый рубль позволяет финансовым властям бороться с бюджетным дефицитом, который растет из-за падения экспортных доходов.

"Конечно, Минфин ежемесячно продает валюту в рамках бюджетного правила, но эти продажи равномерные и могут в определенный момент не соответствовать спросу", — разъяснил экономист.

Однако ситуация характеризуется волатильностью рынка, а не панической распродажей. Конечно, в инфополе появляются спекуляции на тему падения рубля к уровням 100-200 за доллар. Но сейчас на рынке нет таких игроков, которые будут раскачивать курс до подобных уровней, уверен Бадалов. Нерезиденты заблокированы, а российские участники валютного рынка в таком сценарии не заинтересованы.

Поэтому текущее падение курса рубля — это обычное соотношение спроса и предложения на рынке. В условиях свободно плавающего курса никто с волатильностью бороться не будет, рынок сам определит котировки. Факторы, которые на них влияют, носят рыночный, а не управляемый характер. Таким образом, движения курса рубля может измениться уже в нынешнем месяце, заключил экономист.