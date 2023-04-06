МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. У гипертонического криза и панической атаки схожие симптомы: тахикардия, повышение давления, тошнота, дрожь, головная боль, головокружение, одышка и чувство давления за грудиной, однако есть признаки, которые помогут отличить одно состояние от другого, рассказал агентству "Прайм" врач-невролог Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Сергей Скрипченко. Врач предупредила об опасности самых популярных витаминов

Гипертонический криз — неотложное состояние, вызванное резким повышением артериального давления с развитием неврологических, сердечно-сосудистых, вегетативных и других симптомов.

Паническая атака — внезапный эпизод сильного, неконтролируемого страха, который также сопровождается целым рядом подобных признаков.

"Гипертонический криз может развиться как по банальным причинам — злоупотребление алкоголем и большим количеством кофе, так и по более серьезным, таким, как резкая отмена гипотензивных препаратов, изменение погодных условий, гормональные нарушения, стресс и депрессивные состояния", — разъяснил врач.

Основная причина панической атаки — тревога, с которой человек не может справиться самостоятельно. Чувство тревоги и страха формируются в лимбической системе головного мозга, которая отвечает за вегетативную регуляцию — так мозг "общается" с телом через эмоции. Включается защитная реакция "бей и беги", что приводит к выбросу адреналина.

"Адреналин сужает сосуды, заставляет сердце биться чаще, дышать интенсивнее, чтобы обеспечить кислородом кровь, все вовлеченные органы, а также напряженные мышцы. Именно они ответственны за дрожь в теле. Человек пугается, потому что в этот момент он, как правило, расслаблен", — рассказал невролог.

Симптомы двух этих состояний похожи. Однако есть признаки, которые точно помогут вам отличить одно от другого:

длительность приступа — классическая паническая атака длится до часа, а гипертонический криз — от нескольких часов до нескольких суток;

регулярность — гипертонический криз случается не часто, панические атаки могут возникать раз в месяц, раз в неделю или даже каждый день;

артериальное давление — при панической атаке верхние цифры будут не выше 180, нижние до 100. А во время гипертонического криза показатели "куда драматичнее": верхние цифры до 220, нижние — минимум 100-120;

чувство страха — при панической атаке человек не может найти себе места, ему очень страшно. При гипертоническом кризе это чувство не выражено или вовсе отсутствует;

сердцебиение — во время приступа панической атаки сердце бьется так, как будто сейчас выскочит из груди, при гипертоническом кризе ритм слабый, до 60 ударов в минуту.

Чтобы определить, с чем связано ваше состояние, необходимо обратиться за получением медицинской помощью.

"Врач всегда сможет купировать гипертонический криз. Что касается панической атаки, то справиться с ней крайне сложно", — заключил невролог.