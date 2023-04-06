МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ожидать роста цен на все составляющие куличей накануне Пасхи логично и оправданно, ведь спрос на них резко вырастет, рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Смотри в оба: негласные правила покупки продуктов на рынке

"Ожидать, что перед 8 марта цветы будут дешеветь, или что яйца упадут в цене перед Пасхой было бы странно", — объяснил он.

По разным оценкам, нынешний пасхальный стол подорожает на 10-15 процентов в сравнении с прошлым годом. Так, готовые куличи в разных магазинах и маркетплейсах стоят от 150 рублей за 400 граммов и выше. Наиболее существенно подорожали импортные бренды.

Яйца традиционно дорожают в преддверии Пасхи, но с учетом роста цен в начале года значительного скачка на этот раз не ожидается. Десяток яиц обойдется в среднем в 85-100 рублей. А вот творожная пасха может подорожать на 15-20 процентов. Дело в том, что цены на творог, масло и сгущенное молоко за год выросли в среднем на 12 процентов. Поэтому лучше закупиться этими продуктами заранее, чтобы не переплатить в последний момент.

"Многие винят во взвинчивании цен производителей яиц, творога, муки, масла и прочих продуктов, забывая, что большую часть наценки товар получает в торговых сетях", — рассуждает экономист.

По его мнению, именно производители сейчас находятся в наиболее сложной ситуации. Дело в том, что большая часть техники для выпуска их продукции все еще импортная и зависит от курса доллара. Кроме того, выросли тарифы ЖКХ, поэтому о снижении цен речи не идет, заключил Черников.