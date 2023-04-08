МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Хотя теплая зима 2022-2023 года позволила жителям Германии пережить отопительный период без особых проблем, управляющие и ресурсные компании продолжают пугать население грядущими лишениями. Привыкших к потребительскому образу жизни граждан самой развитой европейской страны предупреждают: затянуть пояса придется еще туже. Подробности — в материале агентства "Прайм". Платежом красен: почему страны избавляются от американского долга

В конце декабря издание Handelsblatt констатировало, что 2022 год прошел для немцев под лозунгом "теперь — в два раза дороже". Газ подорожал для обычных жителей в два раза, электричество — на 44 процента.

В начале отопительного периода по телевизору показывали устрашающие социальные ролики, в которых пенсионеры грелись свечами. Население призывали не открывать окна, реже мыться и спать в шерстяной одежде.

Получив письма с предупреждением о росте тарифов, немцы стали кооперироваться и писать обращения с требованиями снизить нагрузку на кошельки. В ответ представители компании выразили сочувствие и посоветовали ужесточить экономию энергоресурсов. Ни о каком снижении тарифов, скидках или рассрочках речи в документах не шло.

БЕЗ ЕДЫ И В ГРЯЗИ

Как рассказала корреспонденту "Прайма" в личной беседе сотрудница одного из производственных предприятий в пригороде города Хомбург (земля Саар) Бригитта Рульке (имя и фамилия изменены), ее счета за электричество и отопление выросли более чем вполовину. При этом ее достаток за последние пару лет упал в несколько раз: сначала из-за коронавируса, потом — из-за энергетического кризиса.

Женщина работает на производстве брецелей (сдобные крендели). Несколько лет назад предприятие работало 24 часа в сутки, семь дней в неделю, конвейер не останавливался, а фуры стояли в километровых очередях в ожидании погрузки.

Сейчас на улицу страшно выйти: предприятие работает всего от шести до восьми часов в сутки, а ночами никто не спешит развозить к завтраку свежую выпечку. При этом, чтобы не вызывать вопросы у правительства, компания не спешит сокращать сотрудников: их перевели на оплату по факту. Только не по факту работы, пояснила собеседница, а по факту… оплаты товара супермаркетом. Решение Германии по Украине вывело французов из себя

"Мы сидим дома. Нас вызывают на работу в конкретно указанный день. Это может быть один день в неделю, реже — два. Если очень повезет — три смены в неделю. Мы выходим, работаем. Приезжает фура, грузит булочки и увозит в сети. Если супермаркет принял выпечку — мы радуемся. Это значит, что нам заплатят", — рассказала она.

Однако оплата уже отправленного товара может и не состояться. Супермаркет, который заказал выпечку, может отказаться брать выпечку на реализацию — тогда брецели вернутся на завод. Это значит, что персонал не получит зарплату.

"Я сравниваю у себя в телефоне чеки за май 2021 года, когда коронавирус уже привел к росту цен на продукты, и сейчас. Все очень подорожало. Какую-то еду я просто не могу купить. Я вынуждена выбирать самое дешевое и не очень полезное. Но экономя на продуктах, я увеличиваю траты на медицину", — сокрушается она и добавила, что страховка не обеспечивает ей даже препаратов по нормализации артериального давления.

Собеседница отметила, что ищет возможность уехать из Германии в более дешевую страну, где внимательнее относятся к людям.