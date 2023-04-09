МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Тренд на ослабление российской валюты на следующей неделе, скорее всего, продолжится. Глубина просадки зависит от действий Банка России и Минфина, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Финансисты рассказали, кому нужно срочно продавать валюту

"Если в ближайшие дни ЦБ откажется применять ограничительные меры для стабилизации курса рубля, то новыми целевыми уровнями для валют выступят 83,5-84 рубля за доллар, 92,6 рубля за евро и 12,5-12,7 рубля за юань", — прогнозирует специалист.

После них взгляд покупателей переместится на уровни 94,00 руб., 100,00 руб. и 13,45 соответственно.

Он напомнил, что за неполный год (196 торговых дней или 280 календарных) доллар прогулялся от отметки 50 рублей до 82,67 рубля.

В январе 2023 года министерство финансов сообщило, что дефицит федерального бюджета составил рекордные для этого месяца 1,76 триллиона рублей. В феврале дефицит составил 820 миллиардов рублей. Эксперт отметил, что весь прогноз на 2023 год был в размере 2,93 триллиона рублей дефицита.

"Технические условия благоприятны для развития нисходящей коррекции по всем рублевым парам. Все факторы, которые влияют на этой неделе, будут оказывать влияние на неделе с 10 по 14 апреля", — пояснил Антонов.

Насколько ослабится нацвалюта, зависит от действий регулятора и Минфина, но Банк России не будет вмешиваться, пока увидит угрозу от инфляции, резюмировал он.