МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Наиболее распространенная форма деменции среди пожилых людей — болезнь Альцгеймера. Лечения заболевания пока не найдено, но снизить риск его развития есть, рассказала агентству "Прайм" врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова. Врач рассказал, что более половины мужчин в России не доживает до 65 лет

В последние годы "Альцгеймер" помолодел: если раньше признаки ослабления памяти проявлялись ближе к пятидесяти, то сейчас ранний дебют заболевания нередко диагностируется уже к сорока годам.

"Некоторые ученые склоняются к мнению, что с каждым новым поколением происходит ослабление процесса усвоения новых знаний. Появляется много гаджетов и технических возможностей, которые облегчают нашу повседневную жизнь, снижается необходимость запоминать и обрабатывать большие массивы новых данных", — пояснила врач.

По ее словам, профилактика деменции начинается буквально с детского возраста.

"Развитие умственных способностей и формирование достаточного числа нейронных связей — это хороший фундамент для снижения риска развития деменции в будущем", — убеждена Серебренникова.

Также необходимо соблюдать здоровый образ жизни: спать ночью семь-восемь часов, чтобы организм успевал восстанавливаться. Необходимы и регулярные умеренные физические нагрузки — кардиотренировки, ходьба, плавание.

"При таких нагрузках улучшается приток крови к мозгу, нормализуется масса тела, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые влияют на состояние мозга", — пояснила врач.

Очень важно и здоровое питание. В любом возрасте нужно избегать избыточного потребления углеводов, жирной пищи, красного мяса, а в рацион нужно включить больше овощей и фруктов.

При этом, как отметила медик, люди умственного труда меньше рискуют столкнуться с деменцией. Поэтому нужно как можно дольше оставаться психически активным — вести насыщенную социальную жизнь, читать, изучать языки. Поможет даже обычный пересказ прочитанного текста. Врач развеяла главный миф о весеннем авитаминозе

"Правда, был установлен и другой факт: у работников умственного труда деменция долго может сохраняться незамеченной", — добавила Серебренникова

Таким образом необходимо своевременно обращаться к врачам, если вы замечаете, что забываете слова, заменяя их на более простые синонимы. Тем более если вы хорошо помните прошлые события, а совсем свежие — нет. Например, забываете чистили ли вы зубы, поели ли вы. Врач определит причины деменции. При своевременном обращении шансы улучшить прогнозы лечения гораздо выше.

Также следует обращать внимание на снижение слуха: риски деменции на этом фоне повышаются. Вместе со снижением слуха, как правило, происходит нарушение когнитивных способностей. Также стоит обращать внимание и на изменение зрения.