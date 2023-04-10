МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В сегодняшней экономике нестабильно все, в том числе, условия по банковским вкладам. Агентство "Прайм" опросило экспертов, нужно ли срочно забирать сбережения и перемещать их в биржевые активы или куда-либо еще. Апрельская магия не сработала для рубля

На фоне снижения банковских ставок россияне хотят инвестировать и ищут наиболее прибыльные варианты для вложения средств. Но и биржам тоже не очень доверяют. По данным Центробанка, на конец 2022 года объем активов граждан на бирже составил шесть триллионов рублей. За год он сократился на 2,3 триллиона рублей.

БИРЖИ МАНЯТ

В апреле анонсировали новый дивидендный сезон, который обычно становится драйвером роста. При этом уже в марте индикатор Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов и достиг очередного максимума с сентября 2022 года. Это произошло во многом за счет того, что некоторые крупные компании объявили о выплате рекордных дивидендов.

Дивидендные истории всегда влияли на рынок — анонсированные высокие выплаты акционерам становились поводом для роста ценных бумаг. В настоящее время инвестиции на фондовом рынке остаются одним из наиболее популярных способов вложения средств с целью снижения эффекта девальвации рубля и получения доходности.

Однако при текущем нестабильном состоянии большинства российских эмитентов приобретение акций нельзя однозначно назвать хорошей идеей, считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Степанникова. На фоне нестабильности и санкций предопределить их движение на перспективу практически невозможно.

ВНИМАНИЕ НА ОБЛИГАЦИИ

По этой причине лучше перенаправить свои сбережения на рынок долговых инструментов — приобрести облигации надежных эмитентов, советует она.

В настоящее время на российской бирже помимо традиционных облигаций с купонным доходом в рублях появились новинки — так называемые замещающие облигации, золотые облигации и облигации в дружественных валютах (китайских юанях). Разберем каждый вид отдельно.

Замещающие облигации — это выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри российской инфраструктуры облигации, которые инвестор может получить взамен еврооблигаций эмитента. Замещающие облигации номинированы в иностранной валюте, но расчеты проходят через российскую платежную инфраструктуру в рублях по курсу ЦБ на дату соответствующей выплаты. Поэтому в нынешних условиях ослабления рубля они могут принести неплохую доходность. Куда незаметно утекли мировые капиталы и где они всплывут

Золотые облигации. Это инструмент для вложения в золото. Облигация стоит как один грамм золота в рублях по курсу ЦБ на дату минус три дня. В условиях нарастания мирового финансового кризиса этот инструмент может способствовать защите держателя облигации от наиболее серьезных макроэкономических рисков. Однако получение высокой доходности возможно только в случае роста цены на благородный металл.

Облигации в китайских юанях. При текущих темпа роста российско-китайской торговли они интересны как актив с валютным номиналом и купоном в безопасной отечественной инфраструктуре. Расчеты по таким облигациям производятся в рублях по курсу российского ЦБ, размещают такие облигации крупнейшие экспортеры. При покупке подобных ценных бумаг следует в первую очередь обращать на риски эмитента, его долговую нагрузку, экспортную направленность.

Неплохая доходность и у государственных ценных бумаг, но уж очень долго придется ждать денег. Через три года вы вернете только восемь процентов годовых.

Нередко брокеры предлагают индивидуальные инвестиционные счета — с их помощью можно покупать ценные бумаги и валюту на бирже и получать обратно часть вложенных денег в виде налоговых вычетов от государства. Они сулят выгоду, но достаточно рискованные. Ситуация на рынке не зависит от брокера, поэтому можно как приобрести, так и потерять сбережения.

ЮАНЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ

Выбор стратегии зависит от суммы и от того, на какой срок нужно вложить деньги, считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, если человек хочет сохранить деньги, можно вложить их в китайский юань.

Думаю, в течение полугода его курс будет более-менее стабильным", — убежден эксперт.

Если речь идет о более долгом сроке и крупных суммах, пока никто ничего не придумал лучше недвижимости. Но здесь речь идет лишь о ликвидных активах в крупных городах, у которых есть потенциал к удорожанию. Не к добру. Россия спешит избавиться от внешнего долга

С небольшими суммами лучше сосредоточиться на банковских депозитах и попытаться выжать из них максимум. "Если у человека, скажем, миллион рублей накоплений, лучше всего выбрать банк из топ-10 и положить их на вклад", — считает Юденков.

Последняя тенденция — закрытие долгосрочных вкладов и открытие краткосрочных. С учетом нестабильности это неплохая возможность быстро забрать деньги и вложить их на более выгодных условиях.

ПОСПЕШАЙ НЕ СПЕША

По словам доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Коваленко, резкого изменения курса валют в ближайшее время не предвидится, так что торопиться перебрасывать куда-либо средства не стоит.

Россия за год введения санкций научилась сдерживать резкие скачки курсов валют, поэтому валютные сбережения можно рассматривать в качестве варианта для вложения. Главное — портфель должен быть мультивалютным, это поможет диверсифицировать риски.

С начала пандемии COVID-19 люди вкладывают деньги в драгметаллы. Можно сказать, что их котировки только растут и продолжают укреплять свои позиции, и вряд ли это в ближайшее время изменится.