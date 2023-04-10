МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Ослабление курса рубля к основным иностранным валютам сильнее всего отразится на импортных товарах с небольшим сроком хранения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Фруктовый рай закрывается: почему бананы стали вдвое дороже

За последние две недели рубль подешевел относительно доллара на шесть процентов, а с начала текущего года (минимальное значение 14 января) — на 19 процентов. Относительно евро национальная валюта подешевела с конца марта на семь процентов, с начала года (минимальное значение 13 января) — на 21 процент. При этом инфляция по данным Росстата с 28 марта по 3 апреля составила 0,13 процента, с начала года — 1,6 процента.

Таким образом, резервы для подорожания есть.

"Наиболее сильно изменение валютного курса отразится на ценах импортных товаров — ведь в них заложены затраты на транспортировку, перевалку, страхование, хранение на складах и уплату пошлин. Кроме этого, некоторые виды оборудования ввозятся в разобранном виде, что тоже добавляется в конечную стоимость", — объяснила экономист.

Кое-что может подорожать уже в апрел: прежде всего, это продукты и товары с коротким сроком хранения, быстро поступающие в торговлю. Они уже успели отыграть наценку. Исключение — запасы, которые не успели распродать с российских складов.

Впрочем, на цены влияют и другие факторы, например, платежеспособный спрос.

"Электроника и бытовая техника могут остаться на прежнем уровне или даже подешеветь, поскольку на складах скопились излишки товаров, завезенных еще в начале прошлого года и нераспроданных из-за снижения покупательского спроса", — добавила Долгова.

Для продуктов важна сезонность. Например, появление на рынке свежих отечественных овощей и фруктов снизит стоимость импорта. Мало восприимчивы к валютным колебаниям отечественные товары, при производстве которых используются зарубежные компоненты — в этой категории ощутимы лишь длительные изменения курса.