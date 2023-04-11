МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. С точки зрения теории экономики сама по себе идея приватизации предприятий выглядит разумной, но реализовывать ее надо постепенно и последовательно, чтобы не "наломать дров" и не устроить "вторые 90-е", а также тщательно выбрать контрагентов, рассказал агентству "Прайм" директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В Кремле прокомментировали идею Костина о возобновлении приватизации

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в своей статье для РБК предложил возобновить приватизацию в России, чтобы финансировать проекты, а также наполнить бюджет страны.

"Бизнес управляет эффективнее, чем государство. В экономически развитых странах доля частного бизнеса в структуре ВВП около 70 процентов, а государства — 30 процентов. У нас все наоборот, и для блага страны эту пирамиду необходимо переворачивать", — считает Остапкович.

Однако это сопряжено с многими сложностями. Мы живем в наследии, доставшемся от СССР. Три десятилетия истории новой России еще не успели переломить эпоху, когда за частную собственность чуть ли не расстреливали. Для сравнения, во Франции первые приватизации проходили еще в эпоху Конвента — там накоплены и опыт, и ментальность сформирована соответствующая.

"У нас же сразу вспоминаются 90-е годы и так называемая "грабительская" приватизация с ее перекосами, "разборками" и залоговыми аукционами. Во всем, что сейчас происходит, до сих пор виноваты Чубайс и Гайдар", — привел пример экономист.

Поэтому перезапускать этот процесс необходимо постепенно. Для начала — на спаде экономики, в котором мы сейчас находимся, такие реформы не проводятся. Ведь они затронут не только предприятия, но и людей, лишат их работы и дохода, что повысит социальную напряженность, считает он.

Во-вторых, следует определиться со списком предприятий, подлежащих приватизации. "Мы знаем, что есть стратегические, системообразующие предприятия — их около 300. Возможно, этот список следует скорректировать с учетом новых реалий", — указал эксперт. Названы факторы, необходимые для возобновления приватизации в России

Вероятно, первые эксперименты следует ставить на средних предприятиях, производящих товары народного потребления. Их можно и нужно отдавать новым собственникам. При этом важно действовать в рамках законов, чтобы не допустить лоббизма и "разборок" среди местных элит. В противном случае это вызовет ассоциации с теми же 90-ми и ненужную турбулентность в обществе.

Кто станет покупателем? С экономической точки зрения единственно верный ответ — тот, кто даст больше денег. Это могут быть как российские, так и иностранные инвесторы. Не стоит концентрироваться на Китае — бизнесмены этой страны себе на уме и готовы приватизировать российскую собственность лишь со значительным дисконтом.

А вот инвесторы из недружественных стран, вероятно, со временем вернутся, и уже на выгодных нам условиях. Геополитические проблемы рано или поздно закончатся. "Если западный бизнес решит, что вложиться в Россию выгодно, его не сдержат никакие санкции. Впереди российскую экономику ждет трансформация с акцентом на товары с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичные разработки, и здесь иностранные деньги и знания очень помогут", —заключил Остапкович.