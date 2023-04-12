Финансист Валишвили: минимальной суммы, которая должна быть на карте, нет
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Жестких ограничений в отношении суммы денег, которая должна находиться на текущем счете, к которому привязана карта, не существует, информация о них в интернете — не более чем миф, рассказала "Прайму" магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Она объяснила, что сумма, которую нужно иметь на карте, определяется ежедневными потребностями человека (например, оплата проезда на общественном транспорте или оплата парковки, ланч в обеденный перерыв на работе и так далее).
Крупные суммы можно держать на карте, только если этой картой вы не пользуетесь для текущих покупок и храните ее дома. Для формирования финансовой "подушки безопасности" эксперт посоветовала открыть депозит или накопительный счет.
Помимо этого, не стоит расплачиваться картой, на которую поступают все доходы, а также привязывать основную карту к маркетплейсам и различным сервисам, поскольку утечку данных исключать нельзя.
Единственный случай, когда требуется держать на карте определенную сумму — это условие банка-эмитента карты на неснижаемый остаток. В договоре банковского обслуживания может быть указана сумма, которая должна оставаться на счету, например, для бесплатного обслуживания карты, дополнительных привилегий, таких как статус премьер клиента и так далее, подытожила эксперт.
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