МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Жестких ограничений в отношении суммы денег, которая должна находиться на текущем счете, к которому привязана карта, не существует, информация о них в интернете — не более чем миф, рассказала "Прайму" магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Отказ от доллара: мир постепенно переходит к расчетам в нацвалютах

Она объяснила, что сумма, которую нужно иметь на карте, определяется ежедневными потребностями человека (например, оплата проезда на общественном транспорте или оплата парковки, ланч в обеденный перерыв на работе и так далее).

Крупные суммы можно держать на карте, только если этой картой вы не пользуетесь для текущих покупок и храните ее дома. Для формирования финансовой "подушки безопасности" эксперт посоветовала открыть депозит или накопительный счет.

Помимо этого, не стоит расплачиваться картой, на которую поступают все доходы, а также привязывать основную карту к маркетплейсам и различным сервисам, поскольку утечку данных исключать нельзя.

Единственный случай, когда требуется держать на карте определенную сумму — это условие банка-эмитента карты на неснижаемый остаток. В договоре банковского обслуживания может быть указана сумма, которая должна оставаться на счету, например, для бесплатного обслуживания карты, дополнительных привилегий, таких как статус премьер клиента и так далее, подытожила эксперт.