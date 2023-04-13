МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Взыскивать долги с помощью нотариуса без обращения в суд можно уже несколько лет, но не все об этом знают. Как работает этот механизм и кто может им воспользоваться, рассказала агентству "Прайм" нотариус Мария Боронина. Раскрыто, когда нужна кредитная история, даже если вы не берете в долг

"Исполнительная надпись нотариуса — это специальная отметка на договоре, которая приравнивается к решению суда и обладает соответствующей исполнительной силой. То есть с ней можно обращаться за взысканием сразу к приставам или напрямую в банк, если вы знаете, где открыты счета должника", — пояснила она.

Используется исполнительная надпись в тех случаях, когда стороны договора, подразумевающего передачу денег или имущества, не выполняет его условия. Речь идет о договорах займа, купли-продажи, залога, аренды, соглашениях о разделе имущества между супругами и т.п. Они должны быть нотариально удостоверены, а не подписаны "на коленке".

Алгоритм такой: сначала пострадавшая сторона должна направить должнику уведомление — предупредить, что планирует обратиться за исполнительной надписью нотариуса. Если в течение двух недель после этого проблема не решится, можно обращаться к нотариусу. Это можно сделать как очно, придя в нотариальную контору, так и удаленно, через личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты (если у заявителя есть своя УКЭП).

Вместе с заявлением о совершении исполнительной надписи необходимо предоставить оригинал договора, на основании которого возник долг, расчет задолженности и подтверждение уведомления должника. Кроме того, нотариус может запросить доказательство того, что заемщику действительно была перечислена указанная в договоре сумма.

Исполнительная надпись нотариуса позволяет сэкономить время и средства на судебных тяжбах и обратиться за взысканием сразу к приставам или в банк. Своя выгода есть и у заемщиков: по исполнительной надписи можно истребовать только основной долг и проценты по нему. Никакие штрафы за просрочку, пени и прочие обременения в этом случае не взимаются. Также задолженность не передается коллекторам, встреча с которыми вряд ли кого-то обрадует.

"Есть два особых случая — удостоверенные у нотариуса медиативные и алиментные соглашения. Если условия исполнения по ним нарушены, получать исполнительную надпись не нужно. Можно сразу обращаться к приставам, так как эти виды договоров сами по себе обладают исполнительной силой", — заключила Боронина.