МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Падение рубля с начала года составило порядка 20 процентов, и по оценке аналитиков, достигло пика. В перспективе ни дальнейшего резкого проседания, ни сильного укрепления не ожидается, поэтому скупать доллары уже поздно. А что делать с валютой, которая у вас уже есть — читайте в материале "Прайм". Весеннее обострение: куда вложить деньги до конца апреля

БАЛАНСИРУЮТ НА ГРАНИ

Причин столь резкого ослабления несколько, и они действуют одновременно. Прежде всего, изменилась динамика спроса и предложения. Если в прошлом году большие объемы валюты, поступающей в страну, были невостребованными из-за резкого сокращения импорта, то сейчас он значительно восстановился. Экспорт, напротив, просел из-за общемирового снижения объемов потребления и из-за введения санкций против российских компаний и товаров.

Еще один фактор — дефицит бюджета. На сегодняшний день эта "дыра" — порядка три триллионов рублей. Очевидно, что падение рубля — хороший шанс для Минфина наполнить бюджет за счет продажи по более высокому курсу валютной выручки экспортеров, не прибегая при этом к распечатыванию "кубышки".

"С этой точки зрения Минфин балансирует на тонкой грани соблюдения интересов государства, бизнеса и населения. И эта грань настолько тонка, что бывает крайне легко склониться в какую-то одну из сторон", — пояснил доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Некоторые эксперты связывают падение рубля с выходом Shell из проекта "Сахалин-2". В рамках согласованной сделки доля 27,5 процента британско-нидерландской компании была приобретена российской компанией "Новатэк" за 94,8 миллиарда рублей. При этом Shell было разрешено вывести эти деньги из страны, что потребовало покупки соответствующей суммы валюты и локально создало повышенный спрос.

При всем этом падение рубля не было бы столь драматическим, если бы действия иностранного инвестора не были бы подкреплены отечественными спекулянтами. Они существенно накалили обстановку, фактически создав искусственный дефицит иностранной валюты, утверждает экономист.

НА ИЗЛЕТЕ ПАДЕНИЯ

Впрочем, в перспективе эксперты не ждут ни драматического обрушения, ни чрезмерного укрепления рубля. Напротив, вероятна коррекция до 80 рублей за доллар. А ближе к лету мы можем увидеть и 75-80 рублей. Не к добру. Россия спешит избавиться от внешнего долга

Это связано с текущими локальными факторами. Повышение котировок нефти в последние дни и снижение дисконта цены продажи Urals по отношению к Brent при расчете налогов приведут к увеличению поступлений валюты и доходов бюджета, напомнил финансовый аналитик Марк Гойхман.

Повышенные расходы бюджета в первом квартале, во многом приведшие к ослаблению рубля, были связаны во многом с предоплатой по госконтрактам в начале года. В апреле-мае они относительно сократятся. С другой стороны, в апреле увеличится приток средств от налогов за первый квартал. Нарастание бюджетного дефицита приостановится.

Кроме того, для противодействия инфляции Банк России может повысить ключевую ставку уже на заседании 28 апреля. Это тоже способно поддержать рубль.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАЛЮТОЙ

Поэтому покупать доллары для спасения рублевых сбережений сегодня уже поздно. И уж тем более не стоит делать это через банк или обменник — спреды и комиссии съедят всю потенциальную выгоду.

Покупка безналичной или наличной валюты недружественных стран связана с проблемой хранения и низкой доходностью. Приобрести эту валюту можно, а вот потратить уже ее сложнее. Карты российских банков за рубежом не работают, остается только вариант перевода в иностранный банк, но с этим тоже есть проблемы.

Конечно, россиянам сейчас стали доступны юани, рупии, дирхамы и валюты других дружественных стран, но пока валюты развивающихся стран, скорее, инструмент для инвестиций, а не сбережений, считает экономист Лазарь Бадалов.

Если ранее вы успели по более низким ценам купить безналичный доллар или юань на бирже, то есть смысл частично зафиксировать прибыль. "Если валюта уже есть, и такие вложения рассчитаны на перспективу не менее года, стоит их держать и не продавать валюту", — посоветовал Гойхман.

Оставшиеся рубли есть смысл разместить в надежные инструменты. В частности, в облигации государства или крупных госкомпаний.

"Причем, стоит подождать конца месяца. Если ключевая ставка действительно будет поднята, то такие облигации станут давать более высокую доходность", — уверен он.

Еще один инструмент — ценные бумаги. Но здесь нужно помнить о налогообложении и отсутствии гарантий доходности. А также о том, что сейчас россиянам, в основном, доступны рублевые ценные бумаги, и они не защищают сбережения в случае ослабления курса рубля.

Именно поэтому набирает популярность вложения в драгметаллы. Золото не утратило монетарные качества с времен отмены золотого стандарта и сегодня сохраняет привлекательность как инструмент для сбережений.

"Вообще, выбирая в чем хранить сбережения стоит всегда придерживаться правила диверсификации и не класть все яйца в одну корзину. Ослабление рубля обязательно сменится периодом укрепления, и тогда сбережения в рублях будут выглядеть куда более интересными, чем золото и валюта", — предположил Бадалов.

ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ

Учитывая текущую геополитическую напряженность, прогнозировать курс рубля — дело, заранее обреченное на провал, считает директор Департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов. Кому достанутся все деньги после США

С одной стороны, Минфин проводит платежи по своим валютным обязательствам в рублях, в них же выпустили замещающие облигации многие крупные эмитенты. Таким образом, и Минфину, и крупному бизнесу сильный рубль выгоден.

При этом доходы, как Минфина, так и крупных корпораций формируются за счет экспортной валютной выручки. Получается, что чем слабее рубль, тем больше зарабатывает и государство, и бизнес.

По мнению Тузова, с учетом этих взаимоисключающих обстоятельств коридор в 70-80 рублей выглядит наиболее адекватным вариантом курса рубля к доллару на ближайший год.

Так или иначе, волатильность российской валюты, вероятно, останется высокой, а значит стоит заранее приготовиться к возможным взлетам и падениям, не паниковать, не принимать поспешных решений и не совершать необдуманных поступков, заключили эксперты.