МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В начале сезона клещей особенно велик риск укуса опасным насекомым и развития тяжелых заболеваний: как избежать заражения, рассказала агентству "Прайм" заместитель главного врача по терапии клиник "Атлас", врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова. В России начался сезон клещей

"Энцефалит, который может развиться после укуса клеща, поражает нервную систему и в ряде случаев очень опасен", — объяснила она.

Его признаками могут оказаться головная боль, озноб, резкое повышение температуры до 39 градусов, боль в мышцах и расстройства пищеварения. Симптомы могут напоминать грипп, ОРВИ и даже ротавирус, поэтому так важно своевременно диагностировать заболевание. Визуально определить, опасен ли клещ, невозможно. Поэтому при его обнаружении нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт, где специалист его извлечет и отправит в лабораторию для анализа. В случае самостоятельного удаления клеща его также нужно отправить на анализ.

"Своевременный анализ покажет, есть ли риск заражения. Если клещ окажется инфицированным, врач назначит терапию, которая предупредит опасные осложнения", — предупредила доктор.

Для защиты от клещей важно правильно одеваться и заблаговременно сделать прививку.

"Если вы собираетесь в лес, парк, за город, наденьте максимально закрытую одежду, нанесите на нее и на открытые участки тела репелленты. Регулярно осматривайте себя, одежду и животных, если вы взяли их на прогулку. За две недели до поездок в регионы и местности, где много клещей, лучше сделать прививку от клещевого энцефалита", — посоветовала врач.