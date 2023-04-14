МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Существуют различные варианты переоформления недвижимости на другого человека: дарение, купля-продажа, мена, а ее сроки на практике занимают от трех дней до двух недель. Окончательный выбор зависит от того, кто и как в дальнейшем будет распоряжаться имуществом, что планируется с ним сделать и что еще может повлиять на сделку, рассказал агентству "Прайм" юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Юрист предупредил, кому придется заплатить "особый" налог с доходов

"Популярный способ — договор дарения. Сначала нужно составить сам договор — самостоятельно, с помощью юриста или нотариуса. Для этого понадобятся паспорта сторон и выписка из ЕГРН. К договору должен быть составлен акт о приеме помещения", — объяснил он.

Для регистрации в Росреестре также понадобятся правоустанавливающие документы (подтверждающие основание возникновения права собственности, например, договор купли-продажи или приватизации). Также потребуется квитанция об уплате госпошлины в размере двух тысяч рублей. Регистрация проходит обычно в МФЦ, но можно провести ее онлайн через сайт Росреестра — при наличии усиленной электронной подписи (УКЭП).

Обычно регистрация договора купли-продажи занимает до двух недель, но все зависит от региона и самого объекта. Если документы на регистрацию подавал в электронном виде нотариус, то регистрация обычно проходит в течение трех-пяти рабочих дней, указал юрист.

Супруги могут совершать между собой любые возмездные или безвозмездные сделки. Договор дарения между ними (или другими близкими родственниками) проще и исключает налоговые обязательства. Если речь идет о совместно нажитом имуществе, то в таких случаях лучше заключить брачный контракт и определить, кому какое имущество будет принадлежать в браке и в случае его расторжения.

При совершении процедуры мены необходимо подать заявление о переходе права собственности и к нему приложить документы: паспорта сторон, три экземпляра договора мены, нотариальные согласия супругов на заключение сделки или брачный договор, а также согласие органов опеки, если кроме родителей долями владеют дети. Договор мены совершается между разными лицами.

Также можно составить договор ренты, когда в обмен на содержание собственника квартиры плательщик ренты получает эту недвижимость. Это относится к любому имуществу. В этих случаях обязательно стоит обратиться к юристу, так как можно отдать свою недвижимость бесплатно или стать жертвой мошенников. Юрист раскрыла, за что россиян могут лишить части имущества

В любом договоре обязательно нужно: описать имущество, указать цену выкупа, график платежей и их сумму, способ выплаты. Для движимого имущества нужно включить условие об обеспечении платежей и их прекращении, если это предполагается. Новый собственник вступает в права сразу после подписания договора. Также нужно помнить, что пока регистрация автомобиля не прошла в ГИБДД, штрафы за нарушения ПДД через видеофиксацию будут приходить на текущего собственника.

Перед оформлением любого документа нужно продумать и обсудить все детали, особенно документ, который изменяет статус собственника. Лучше это делать в присутствии профессионального юриста во избежании дальнейших судебных тяжб, советует Ткаченко.