МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Валюты многих развивающихся экономик обесцениваются к доллару США. В лидерах падения ливанский фунт — он рухнул с начала года на 70 процентов. За ним следуют венесуэльский боливар, зимбабвийский доллар, иранский риал и египетский фунт. В чем причина девальвации валют и есть ли смысл в них вкладываться, рассказывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Закат гегемона: кто первый в очереди на дедолларизацию

КУРС НА ДЕВАЛЬВАЦИЮ

Прошлой осенью доллар демонстрировал исторические за двадцать лет максимумы к другим ключевым валютам, отмечает и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Это в еще большей степени коснулось валют emerging markets, которые и без того за последние десятилетия изрядно пострадали от глобализации потоков капитала. Развивающиеся страны с большими объемами долларовой задолженности стали крайне зависимыми от повышения процентных ставок в США.

Несмотря на то, что многие из этих стран прибегли к валютным интервенциям, в условиях снижения курсов их валют возрос спрос на американские активы и наблюдалось бегство капитала в США. А это еще больше ослабило позиции их валют, указывает экономист.

При этом некоторым из таких стран, чтобы продолжать получать финансирование МВФ, понадобится еще большее обесценение их валют.

Поэтому Аргентина, Египет, Ливан, Пакистан — девальвируют свои валюты, и, по всей видимости, продолжат это делать в 2023 году.

"В условиях замедления темпов экономического роста ряда стран уровень накопленных ими долгов становится неприемлемым, а они испытывают все больший дефицит долларового финансирования", — поясняет Смирнов. Апрельская магия не сработала для рубля

История стран Латинской Америки показывает, что такая ситуация в экономике, когда возникает риск дефолта суверенного долга, может быть очень опасной, провоцируя в дальнейшем рост бедности и кризис стоимости жизни.

ЗАРАБОТАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков не видит смысла в перечислении самых слабых валют текущего года. "Причины их слабости схожие, и они не позволяют говорить о возможности заработка на рыночных колебаниях", — замечает он.

Повышение ставки ФРС вкупе с местными проблемами бюджетов и торговых балансов негативно влияют на валюты стран со слабой экономикой. Проблемы эти никуда не денутся, так что тенденция на дальнейшее ослабление сохранится.

"Мировая финансовая система заточена таким образом, что все валюты ориентированы на доллар США. Поэтому, если растет доходность доллара вследствие повышения ставки ФРС, то валюты слабых экономик начинают слабеть", — говорит аналитик.

К тому же некоторые валюты из списка слабейших, по сути, отрезаны от мирового рынка финансов. Это прежде всего касается иранского реала и венесуэльского боливара. Изменения в глобальном инвестиционном потоке вряд ли на них скажутся.

Впрочем, есть и исключения, но они не гарантируют того, что соответствующие валюты могут принести существенный доход.

Одно из ключевых событий последних месяцев — восстановление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана. В перспективе, по мнению эксперта, это может поспособствовать возвращению иранской финансовой системы в международный контекст, но речь в большей степени идет о зоне юаня, а не доллара США.

Поэтому вопрос инвестиций и спекуляций, по словам Кочеткова, можно рассматривать "лишь гипотетически, а не в прикладной плоскости".

Основная проблема с развивающимися странами — слаборазвитые институты — как управленческие, так и финансовые, что приводит к неконтролируемой инфляции и значительному ослаблению курса, отметил аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Не к добру. Россия спешит избавиться от внешнего долга

Речь идет о странах Карибского бассейна, Африке, а также ряде стран Юго-Восточной Азии — все эти регионы в целом не отличаются стабильностью, и потому их валюты подвержены сильной волатильности.

Покупать ли эти валюты? Лучше не стоит. "Ликвидность их крайне мала, риски слишком высоки, а потенциальная прибыль вряд ли окупится", — рассуждает он.

Но есть и другое мнение. Так, по оценкам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, в лидерах падения относительно доллара США в прошлом году значатся южноафриканский ранд (минус шесть процентов) и турецкая лира (минус три процента).

А эти иностранные валюты входят в пул валют дружественных стран и могут рассматриваться с точки зрения диверсификации инструментов.

"Конечно, они не идут в сравнение с ликвидностью по китайскому юаню или даже гонконгскому доллару, но на бирже уже есть возможность совершать операции с данными парами", — считает эксперт.