В ближайшие месяц-два рубль будет находится в диапазоне от 76 до 82 за доллар. Такой курс вполне оптимален для российского правительства, к тому же не столь критичен для инфляции. Аналитик назвал фактор, который может стабилизировать курс рубля

С прогнозами до конца года сказать труднее: ситуация меняется быстро. Если будут новые валютные ограничения, жесткие санкции, а также ситуация вокруг СВО изменится, все это может повлиять как в ту, так и в другую сторону.

Если исключить непредвиденное, то выделю ключевые факторы, которые могут влиять на рост и ослабление рубля:

— В пользу рубля: Налоговые периоды, когда российские экспортеры продают валюту и покупают рубли. Также если нефть будет расти, экспорт увеличится, а доходы российского бюджета и рубль вырастут.

— Против рубля: у России экспорт проседает, импорт увеличивается, срабатывает пассивное сальдо торгового баланса. Это будет играть в пользу доллара и против рубля.

Также играют против рубля платежи России по внешнему долгу и то, что российские компании будут у иностранцев выкупать доли в российских проектах.

Форс-мажоры, в результате которых доллар может стоить как 100, так и 50 рублей, конечно же, возможны. Классический форс-мажор был в конце февраля 2022 года. Тогда россияне были готовы покупать валюту и по 100, и по 120 и даже по 150 рублей за доллар. А буквально спустя несколько месяцев доллар стоил чуть более 50 рублей на фоне превышения объема экспортной выручки над "сдувшимся" импортом. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

Но и сейчас разные политические риски, могущие повлиять на курс, вполне возможны. К экономическим событиям, которые могут оказать значимое влияние, отнесу вероятность развития банковского кризиса в США по негативному сценарию, предполагающему массовый отток денег вкладчиков из банков. Тогда государству придется включать печатный станок на полную мощность или прибегать к иным мерам поддержки финансовой системы.

Это чревато разгоном инфляции и возникновением длительной рецессии, а то и спадом в экономике. Происходящее в США неминуемо отразится на всем мире и может вызвать спад спроса на энергоносители, что опять-таки негативно отразится на рубле.

Иными словами, от "черных лебедей" рынок не застрахован никогда, но сейчас вероятность их появления становится выше.