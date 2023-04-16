МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Яйца — традиционное украшение стола на Пасху: перед праздником их красят, рисуют узоры и клеят наклейки. Однако не все крашеные яйца можно употреблять в пищу, рассказала агентству "Прайм" врач-гастроэнтеролог Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Анастасия Андрианова. Куриные яйца в России подешевели впервые с конца января

Скорлупа яйца негерметична, и красящие вещества могут проникать сквозь нее во время варки. В последнее время в магазинах появилось много разных красок, но не все они безопасны для здоровья. Используйте именно пищевые красители, которые продаются в магазинах и имеют сертификат. В этом случае вреда быть не должно.

"Однако людям, склонным к аллергическим реакциям, даже с такими красителями стоит быть аккуратнее", — предупредила врач. Россиян призвали оставить яйца в рационе

В домашнем обиходе она не советует использовать обычные краски (гуашь, акварель, акриловые), так как они могут содержать полимеры и растворители. Не стоит также красить яйца фломастерами, которые содержат бензол.

"Эти вещества могут вызвать аллергическую реакцию, кишечные симптомы, а в большой концентрации становятся канцерогенами", — утверждает гастроэнтеролог.



Безопаснее всего натуральные красители: луковая шелуха, каркаде, краснокочанная капуста, шпинат, свекла, морковь. Также никак не навредят здоровью и термонаклейки, так как краска с них не попадает на яйцо.