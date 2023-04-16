МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ключевым фактором для курсообразования рубля на новой неделе апреля останутся внутренние сигналы, доллар будет торговаться в пределах 80-83 рубля, евро — 88-93 рубля. К концу апреля рубль начнет сменит курс на укрепление, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В США забили тревогу из-за России и Китая

"Это параметры экспорта нефти и нефтепродуктов, а также газа, и показатели импорта. Сокращение профицита торгового баланса в I квартале почти в 4 раза заметно ослабило поддержку рублю с этой стороны. Поскольку драйвер имеет глобальный масштаб, есть основания ожидать, что его эффект сохранится в силе", — отметил собеседник агентства.

В то же время, высокие цены на энергоносители способны оказать рублю поддержку. Раз стоимость сырья увеличивается, значит этот механизм вполне может нивелировать факт снижения экспортных поставок нефти и газа. Нефть Brent может закрепиться в пределах $85-88 в силу наличия весомых фундаментальных аргументов.

В этот раз интрига относительно ожидаемого 28 апреля решения ЦБ РФ по ключевой ставке не смотрится такой тонкой, как ранее, из-за понижения инфляции в России. В"ряд ли российский мегарегулятор получит негативные сигналы, которые могут привести к ужесточению ДКП на исходе апреля", — рассуждает аналитик.

Макроэкономическая стабильность и прогнозы по возможному росту ВВП фундаментально говорят о недооцененных позициях рубля к доллару, считает эксперт. Уже в середине весны справедливая цена доллара должна находиться на отметке в 75 рублей.

На следующей неделе доллар США, вполне вероятно, будет находиться пределах 80-83 руб., евро — 88-93 руб.

"Эти показатели могут стать минимумами для рубля, после чего начнется восстановление российской валюты", — прогнозирует Антонов.