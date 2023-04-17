МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. По мере роста доли экономик азиатских стран в мировом ВВП растет и значимость их валют в мировой торговле: прежде всего, это касается китайского юаня. Однако быстрых изменений в структуре мировых резервных валют ждать не стоит, рассказал агентству "Прайм доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Глава ЦБ Филиппин: доминирование доллара со временем будет снижаться

"Существующая финансовая и валютная системы вполне устраивают страны, формирующие большую часть мировой экономики. В похожей ситуации смена господства английского фунта стерлингов на доллар заняла более 50 лет", — напомнил он.

Использование национальных валют, по его словам, оптимально при их стабильности и высоком товарообороте, а также при сбалансированном экспорте и импорте между странами. Но это неудобно и затратно для глобальных производителей. Доллар удобен для унификации расчетов, и стопроцентной альтернативы ему пока нет.

Однако санкционные риски вынуждают страны к расширению использования национальных валют. Например, в России тренд на дедолларизацию наметился давно, но до марта 2022 года события развивались медленно, подстегнула их заморозка наших резервов Западом.

Сейчас наиболее вероятной альтернативой доллару внутри России является юань, считает экономист. Среди валют, в которых имеется достаточно большой товарооборот, юань имеет значительное преимущество, хотя кое-где не исключено использование других альтернативных валют. Например, проводятся сделки в гонконгском долларе и дирхаме ОАЭ.