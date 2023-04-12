МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Динамика курса доллара к 1 мая будет зависеть от цен на нефть, развития геополитической ситуации, данных по расходам и дефициту бюджета и словесных интервенций властей, которые могут начать высказываться о негативном влиянии ослабления рубля, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Раскрыта угроза, которую таит в себе новый курс рубля

Аналитик напомнил, что 11 апреля доллар стоил около 82,2 рубля. С начала года российская валюта ослабла на 16 процентов.

"Основными факторами ослабления рубля стали сокращение поступлений от экспорта из-за санкций и слабости сырьевых цен, восстановление импорта, увеличение спроса на валюту со стороны иностранных компаний, которые продают активы в России, а также физлиц для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска", — объяснил Васильев.

Сохраняется спрос на валюту в качестве страховки от геополитических и бюджетных рисков. Сдерживают ослабление рубля ежедневные интервенции в рамках бюджетного правила. С 7 апреля Минфин будет ежедневно продавать юани в объеме 3,7 миллиарда рублей для компенсации выпадающих доходов бюджета.

По мнению аналитика, ослабление рубля является одним из главных проинфляционных рисков. С начала года доллар вырос к рублю на 16 процентов, а потребительские цены, по данным Росстата, всего на 1,6 процента.

Поэтому весьма высока вероятность, что импортеры в ближайшие месяцы будут переносить возросшие издержки в потребительские цены. Возрастающие инфляционные риски могут побудить Банк России начать цикл повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании 28 апреля. В случае закрепления доллара выше 80 и/или повышенных недельных данных по инфляции ЦБ может в конце апреля повысить ключевую ставку до 7,75 процента. Америка вертит долларом, как ей угодно: что ждет "валюту номер один"

Васильев предположил, что в базовом сценарии к 1 мая мы ждем возврата пары доллар рубль в диапазон 75-80.

В качестве рискового сценария он назвал падение нефтяных цен Brent обратно ниже 80 долларов за баррель. Это может случиться в результате обострения финансового кризиса на Западе и дальнейшего замедления мировой экономики, ухудшения геополитической ситуации, расширения бюджетного дефицита. В этом случае, по мнению Васильева, возможно закрепление доллара к 1 мая в диапазоне 80-85 рублей за доллар.

Наконец, самый оптимистичный сценарий предполагает рост нефтяных цен Brent к 90 долларам за баррель и выше, сокращение дисконта российской нефти Urals к Brent, уменьшение геополитической напряженности, снижение дефицита бюджета и словесных интервенций властей в пользу укрепления нацвалюты.

Тогда вероятен виток укрепления рубля к 1 мая до 70-75 за доллар, заключил аналитик.