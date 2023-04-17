МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. На пути разумного потребления необходимо приобрести три привычки: знать, что у вас в холодильнике, проводить разумное планирование закупок, критически относится к своим навыкам суперповара. Агентство "Прайм" опросило экспертов на предмет того, как научиться реже выбрасывать продукты и за счет этого экономить семейный бюджет? Хуже Бермудского треугольника: как перестать тратить деньги в магазинах

ЗАГЛЯНИ В ХОЛОДИЛЬНИК

Начать надо с инвентаризации находящихся в холодильнике продуктов. Это поможет понять, что пользуется спросом в вашей семье, а у каких продуктов есть шанс испортиться, даже не будучи открытыми.

"История нашей страны сформировала у покупателей среднего и старшего возрастов привычку покупать впрок, но я призываю к разумному контролю за количеством и разнообразием этих запасов. Иначе пищевая моль, зерновка и мукоед станут вашими постоянными соседями", — предупредила доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко.

По ее мнению, следует проводить разумное планирование закупок, зная и понимая, что и сколько съест семья в течение недели (а для опытных планировщиков — в течение месяца). Эту базу потом всегда можно пополнить скоропортящимися продуктами — творогом, зеленью, фруктами — без вреда для кошелька.

Покупатель со списком — главный враг маркетологов. На него практически не действуют никакие уловки по мягкому давлению с целью "принудить" вас купить ненужный продукт, убеждена Гончаренко.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СУПЕРПОВАР

Зачастую, выбирая незнакомый овощ, стейк или соус мы ориентируемся на интернет или ТВ, ведь там демонстрируют, как легко и быстро все это готовят профессионалы. В реальной жизни большинство из нас либо не умеет готовить, либо ленится после рабочего дня, так что приобретенные деликатесы пополняют нашу мусорную корзину, иногда успевая слегка подпортиться. Фруктовый рай закрывается: почему бананы стали вдвое дороже

"В первую очередь не покупать то, что не умеете и вряд ли будете готовить", — посоветовал шеф-повар и амбассадор сообщества Chefs Team Андрей Матвеев. Он убежден, что покупка продуктов на неделю — отличный вариант, но только если вы можете составить себе меню-рацион на все семь дней.

Чтобы подготовить такой план, необходимо придумать несколько блюд, найти рецепты и составить список продуктов. Если подойти с умом, то из похожих или идентичных ингредиентов можно будет приготовить несколько блюд, сократив таким образом расходы на закупку продуктов.

Еще отличный вариант — готовить два-три раза в неделю на несколько дней: так можно сэкономить не только деньги, но и время в более загруженные дни.

"А если хочется пиццу или какую-то экзотическую еду, лучше купить в ресторане или заказать доставку", — убежден эксперт. Покупать продукты для одного блюда выйдет дороже, а остатки после приготовления могут просто пропасть.

КЕШБЭКИ И СКИДКИ

С экономической точки зрения любая экономия начинается с учета, и в домохозяйстве эта логика тоже применима. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников посоветовала для начала в течение месяца записывать реальный расход на покупку еды (желательно и в деньгах, и в штуках). Обычно домохозяйки и домохозяева в этом вопросе полагаются на память и привычку. Но зачастую даже две недели такого учета приносят много сюрпризов (обычно неприятных). Смотри в оба: негласные правила покупки продуктов на рынке

От этой информации дальше отталкиваться можно. Обычно экономия еды связана либо с удешевлением закупок, либо с изменениями в потреблении. В целом большая часть действий по оптимизации так или иначе являются комбинацией этих путей.

Например, если оказалось, что изрядные суммы семейного бюджета тратятся на любимое печенье, проще купить его оптом со скидкой, а можно купить не такое дорогое печенье, сменив марку. В гипермаркете за несколько километров от дома любимое печенье может оказаться и вовсе дешевым, но возрастут трат на транспорт. А еще можно пользоваться кешбэком, чтобы экономить на товарах, которые и так приходится покупать каждый день.

Наконец, можно печь печенье самим, но это уже расход времени и сил хозяйки. При этом отказ от печенья вовсе не обязательно будет иметь положительный эффект: весь если до сих пор оно приобреталось, значит, им закрывается какая-то полезная потребность. Иногда это полезно для фигуры и здоровья, но это уже совсем другая история.