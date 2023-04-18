МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Пенсионеры являются объектом заботы государства, которая реализуется по нескольким направлениям, включая предоставление налоговых льгот, об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Экономист объяснила, почему могут уменьшить пенсию

Первой и самой важной льготой, предусмотренной статьей 217 Налогового кодекса России, является освобождение пенсионеров от уплаты подоходного налога (НДФЛ) со всех видов получаемых пенсий — по старости, по инвалидности, по потере кормильца и так далее, подчеркнул юрист.

Кроме того, в отличие от остальных россиян, пенсионеры имеют право на оформление налогового вычета за покупки недвижимого имущества не за один предыдущий год, а за три года, а обратиться за вычетом они могут, уже находясь на заслуженном отдыхе.

Постепенное повышение кадастровой стоимости недвижимого имущества приводит к увеличению налоговой нагрузки. Однако для пенсионеров и предпенсионеров действует льгота, освобождающая от уплаты налога по каждому из следующих видов недвижимости:

— дом, часть дома;

— квартира, часть квартиры;

— комната;

— гараж, машиноместо;

— хозпостройка до 50 квадратных на своем участке, если она подпадает под налогообложение;

— объект, используемый для творческой деятельности (мастерская, ателье и т.д.).

На практике пенсионеры оформляют льготу по квартире и машиноместу, а также хозпостройке. При этом если у пенсионера в собственности есть несколько объектов одной группы, он может выбрать, по какому из них будет применяться льгота. Россиянам объяснили, кому теперь положена субсидия на оплату ЖКХ

"Налоговая обязана выбрать для освобождения самый дорогой объект, но лучше лично изучить этот вопрос с точки зрения выгоды для вас", — посоветовал эксперт.

Налог на землю для пенсионеров предусмотрен с участка земли в шесть соток. Все, что больше, облагается налогом, поясняет Соловьев. Кроме того, льготы по данному налогу могут предоставляться региональными властями.

На федеральном уровне нет специальной нормы, которая полностью освобождала бы пенсионеров от уплаты налога на транспортные средства. Однако многие регионы сами предусмотрели налоговые послабления для пенсионеров, в основном, владеющих автомобилями небольшой литражности и мощности. В этом случае, по словам юриста, действует пониженная ставка.

Также пенсионеры освобождаются от уплаты государственной пошлины при предъявлении исковых заявлений в суды. Но только в том случае, если они направлены на восстановление нарушенного права получать пенсию и не превышают по сумме один миллион рублей.

За оформлением льготы лучше всего обратиться в своем личном кабинете налогоплательщика, приложив сканы соответствующих документов, дающих право на ее получение. Также можно посетить МФЦ или налоговую инспекцию по месту жительства.

С перечнем льгот необходимо ознакомиться на сайте ФНС и местной налоговой. Также список вместе с советами по оформлению льгот может находиться на сайте регионального правительства, подытожил Соловьев.