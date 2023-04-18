МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ, Роман Серов. В России инфляция идет в противофазе мировым трендам, но это временное явление — уже в ближайшие месяцы она начнет ускоряться, как того требуют законы экономики и сложившаяся в мире ситуация. Главная задача — удержать показатель в стабильных и прогнозируемых рамках. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

По данным Минэкономразвития, на 10 апреля инфляция составила 3,15 процента в годовом выражении, а по итогам года ожидается 5,3 процента. При этом в еврозоне этот показатель — около семи процентов, а в некоторых странах еще больше. Например, в Польше он составляет 16,2 процента. В США инфляция находится на уровне пяти процентов, но дальнейшего замедления не ожидается.

Скачок инфляции по всему миру обусловлен политикой центробанков, которые, борясь с последствиями пандемии, буквально заливали экономику деньгами. Последствия неуемной работы печатного станка закономерны, а попытки исправить ситуацию путем роста процентных ставок грозят рецессией.

ВЫСОКАЯ БАЗА

Россия, прежде всего, столкнулась с эффектом высокой базы. Именно этим термином аналитики любят объяснять какое-либо выбивающееся из рамок изменение показателей по отношению к прошлогодним уровням. Сейчас инфляция замедляется за счет того, что год назад март и апрель были по-настоящему кризисными месяцами. В марте 2022 года цены в России выросли на 7,6 процента, а в годовом выражении рост составил 16,7 процента — это максимум с марта 2015 года.

Для российской экономики низкая инфляция, бесспорно, плюс. Именно об этом говорит ЦБ все последние годы, живописуя положительные стороны низкой и предсказуемой инфляции около целевых 4 процента без каких-либо скачков в ту или иную сторону.

"Сохранение этого уровня позволит вернуть инфляционные ожидания в более комфортные рамки и повысит макроэкономическую предсказуемость для бизнеса, поддержит рост реальных показателей — дохода, прибылей", — рассуждает директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой.

В идеале смягчение инфляционных ожиданий могло бы подтолкнуть регулятор снизить ставку, чтобы поддержать экономику. Пока они остаются высокими — на уровне 10,7 процента (-1,5 п.п. к февралю), по данным Банка России.

ИНФЛЯЦИЮ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Однако вряд ли это произойдет в обозримом будущем — аналитики сходятся во мнении, что тренд на замедление инфляции быстро сойдет на нет. Сейчас "суперинфляционные" месяцы 2022 года выходят из расчета годового показателя. Их вот-вот сменят более низкие цифры конца весны-начала лета. Так что эффект высокой базы сдуется. Кому достанутся все деньги после США

При этом существенное ослабление рубля в начале апреля поспособствует повышению инфляционного давления на производства, использующие импортируемые компоненты. Тем более, в ведущих экономиках цены, как мы видим, тоже существенно растут. Кроме того, инфляцию разгонит ожидающееся в ближайшие месяцы восстановление потребительского спроса.

Уже к концу апреля ожидается восстановление инфляционного тренда. Помимо отложенного эффекта обесценивания рубля к мировым валютам в дело вступят дополнительные государственные расходы, формирующие проинфляционное давление через цепочки распределения финансовых ресурсов, рассуждает руководитель направления инвестиционной аналитики Банка "Ренессанс" Роман Чечушков.

"Ожидаемый диапазон годовой инфляции со стороны ЦБ на 2023 год — пять-семь процентов, на наш взгляд, оценка выше, к осени годовая инфляция будет находиться в диапазоне семи-девяти процентов", — сказал он. Фруктовый рай закрывается: почему бананы стали вдвое дороже

После временного и технического по своей природе снижения ниже четырех процентов показатели годовой инфляции уже к июню-июлю вернутся к этому уровню и до конца года будут оставаться в диапазоне пяти-шести процентов, считает Полевой.

НА КРУГИ СВОЯ

Если сравнивать текущий инфляционный импульс по сезонно-скорректированным данным, то различие с США и другими развитыми странами не будет таким значимым, и в ближайшие месяцы все вернется "на круги своя" — инфляция в развитых странах будет ниже показателей развивающихся стран.

Диапазон, установленный ЦБ на этот год — пять-семь процентов — как раз позволит экономике перестроиться. Цель на 2024 остается на уровне четырех процентов, и очень сомнительно, что регулятор откажется от планов выхода к целевому уровню в следующем году.

Впрочем, как низкая, так и высокая инфляция — негативный фактор для всего рынка.

"Мы надеемся, что к концу года ее удастся стабилизировать, в том числе за счет ДКП", — заявил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. Он напомнил, что геополитика и внешние шоки оказывают сильнейшее воздействие на курсы валют, импорт-экспорт товаров и, как следствие, на цены.

Но валютно-инфляционный беспорядок имеет и свои плюсы. Выгоду от ослабления рубля получат сырьевые компании, сохранившие экспортные потоки, что в свою очередь положительно отразится на налоговых поступлениях в бюджет. По оценкам Силуанова, ослабление курса на один рубль принесет дополнительно от 130 до 200 миллиардов рублей. Соответственно, возможно ожидать дополнительного пополнения бюджета в среднем на сумму примерно триллион рублей, если текущий курс рубля останется на локальных уровнях.