МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Холестерин играет важную роль в строительстве клеточных мембран, выработке гормонов и необходим для нормальной работы иммунной, нервной, пищеварительной систем. Вокруг холестерина есть ряд мифов. Врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова перечислила агентству "Прайм" наиболее распространенные из них. Нутрициолог раскрыла тонкости весеннего рациона

1. Холестерин вреден.

Это не так, уверяет врач. Две трети холестерина вырабатывается организмом самостоятельно (в первую очередь, печенью), что свидетельствует о том, что организм нуждается в холестерине. И одна треть холестерина поступает с продуктами питания.

"Вреден избыток холестерина. В этом случае он откладывается в сосудах и может приводить к атеросклеротическим бляшкам. Высокий холестерин — одна из причин развития сердечно-сосудистых патологий", — предупредила эксперт.

2. Избыток холестерина можно снизить за счет диеты.

Медицина сегодня располагает достаточно точными критериями, которые позволяют врачу принимать решение о методах снижения холестерина.

"Если показатели имеют пограничные значения, а у человека нет наследственности, факторов риска, и он ведет здоровый образ жизни, тогда врач может предложить попробовать снизить холестерин за счет гипохолестериновой диеты. С ее помощью можно сократить поступление холестерина и снизить его уровень на десять-пятнадцать процентов. При такой диете ограничивается потребление животных жиров — сала, свинины, сыра, сметаны, сливочного масла, яичного желтка, колбасы, кондитерских изделий", — разъяснила Серебренникова. Врач предупредила, какие пасхальные яйца нельзя есть

За полгода-год становится ясно, позволяет ли диета достичь цели. Если нет, то придется прибегнуть к медикаментозному способу снижения холестерина.

При этом, как подчеркнула врач, у людей с высокими рисками инфаркта и инсульта — гипертонией, сахарным диабетом, подтвержденным атеросклерозом, точно имеются бляшки в сосудах. Диета и здоровый образ жизни в таком случае будут необходимым, но недостаточным способом снизить холестерин.

3. Статины опасны, потому что имеют много противопоказаний.

Людям с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний статины необходимы и принимать их нужно пожизненно, утверждает специалист. Другого варианта повлиять на уровень холестерина нет.

Повышенный холестерин себя никак не проявляет до тех пор, пока у человека не случится инфаркт или инсульт. Если бляшка образовалась в сосудах, то обратного процесса не произойдет.

"Именно поэтому врачи настаивают на том, чтобы вовремя начать прием препаратов и снизить риски хронических патологий", — сказала Серебренникова.

Современные статины редко дают побочные эффекты, к тому же их применение можно регулировать. Пользы от приема статинов намного больше, чем гипотетического вреда. К тому же нет ни одного исследования, которым был бы доказан вред статинов. Зато есть исследование, результаты которых свидетельствуют об их эффективности, заключила врач.