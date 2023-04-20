МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Польша, Венгрия и Болгария приостанавливают импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Присоединилась к запрету на ввоз и Словакия. Что произойдет при отказе европейских стран от украинского зерна, рассказывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

В прошлом году Евросоюз отменил на год взимание пошлин с украинских товаров, поступающих в страны альянса. В Брюсселе рассчитывали, что эти поставки пойдут на мировой рынок, тем самым Киев получит больше денег за счет экспорта. На деле большая часть сельхозпродукции оседала в приграничных с Украиной странах, что привело к массовым протестам местных фермеров.

В конце марта премьер-министры ряда европейских стран попросили главу Еврокомиссии вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В своем письме к Урсуле фон дер Ляйен премьеры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечали, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней".

Произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий, указали они. Эти товары из-за беспошлинного режима оказались дешевле прочих. В результате объемы реализации продукции местных фермеров снижаются, что отрицательно сказывается на их доходах.

Таким образом, запрет на импорт украинского зерна в Польше, Болгарии, Венгрии и Словакии был введен для защиты собственных аграриев и поддержки цен на внутренних рынках, предполагает младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Елизавета Уткина.

Среди других причин прекращения покупки зерна — ограниченные мощности по хранению урожая, которых может быть недостаточно для собственной продукции и нового урожая при заполнении складов импортным зерном, добавляет она.

БЛАГОВИДНЫЙ ПРЕДЛОГ

Сделать это было не так просто. Большинство государств для лоббирования интересов национальных производителей ищут благовидный повод ограничения ввоза дешевой продукции. В ход идут разные инструменты — от честного квотирования до подтвержденных сомнений в качестве поставляемой продукции.

Именно последний аргумент был выбран на этот раз. Министры сельского хозяйства стран Восточной Европы решили ограничить поставки украинского зерна из-за его несоответствия европейским стандартам пищевой безопасности. В зерне из Украины нашли не разрешенные в ЕС пестициды.

Как полагает профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина, эта ситуация очень похожа на историю с допинг-контролем наших спортсменов, когда применяемые химико-биологические правила в странах бывшего СССР отличаются от Европы. В связи с этим эксперту видятся "политические корни" в решении по украинскому зерну.

ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА

Для лучшего понимания ситуации стоит вспомнить "зерновую сделку", которая задумывалась как благое дело реализации второй Цели устойчивого развития. Она сыграла фатальную роль в развитии аграрного сектора Европы, уверена Сорокина. Минсельхоз Словакии рекомендовал не ввозить в страну украинское зерно

Изначально ее основной целью было обеспечение бедных стран дешевым зерном. Для этого помимо создания безопасного черноморского коридора транспортировки зерна были приняты экономические меры, в том числе беспошлинный ввоз в Европу для формирования логистического хаба. Оттуда зерно должно было уходить в бедные страны Африки и Азии.

Однако оно оседало в ЕС, что привело к перекосу рыночного равновесия и обрушило цены. А с учетом резкого подорожания топлива, энергии, стоимости удобрений фермеры Восточной Европы оказались в невыгодном положении.

"В отличие от энергетического кризиса руководство Европы повернулось лицом к нуждам своих аграриев. Однако простое ограничение ввоза украинского зерна в условиях безусловной поддержки Европой действующего украинского руководства и лоббирования "зерновой сделки" выглядит нелогичным", — отметил экономист.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ

Но речь вовсе не идет о каком-либо предательстве со стороны союзников Украины — все дело во внутриполитических причинах, убежден политический обозреватель Дмитрий Галкин. Об этом ясно говорит то, что в числе стран, решившихся на данный шаг, оказалась Польша, которая остается одним из главных сторонников и покровителей действующей украинской власти.

"Поэтому не стоит ожидать, что запрет на ввоз украинского зерна, который может привести к заметному снижению поступлений в украинский бюджет, изменит внешнеполитический курс Польши или Словакии, или что их отношение к России станет больше напоминать позицию Венгрии", — считает эксперт. Пусть едят пирожные. Что будет, когда Украина продаст все зерно

Все гораздо проще. В Польше и Словакии этой осенью должны пройти парламентские выборы. Правящие в Польше консерваторы так же, как и правоцентристские "Демократы", рассчитывают на голоса сельских жителей, которые несут убытки из-за снижения цен на зерно. Таким образом, "подкоп" под украинский демпинг — ни что иное, как попытка заработать очки в глазах избирателей.

КУДА ПОТЕЧЕТ ЗЕРНО

Чтобы оценить, насколько болезненным окажется запрет на поставки зерна для самой Украины, важно понимать, почему оно наводнило европейский рынок. А именно то, какие цели преследовали структуры, которые осуществляют экспорт украинского зерна. Была ли это разовая акция, чтобы сбить цены на зерно в Восточной Европе, либо они таким образом пытались закрепиться на восточноевропейском рынке?

В первом случае падение поступлений от зернового экспорта будет временным, поскольку зернотрейдеры должны были предвидеть подобное развитие событий, а потому заранее продумать, как перенаправить потоки, рассуждает Галкин.

Но если появление украинского зерна на восточноевропейском рынке было частью долгосрочной стратегии, то финансовые потери от падения экспорта могут еще больше осложнить и без того тяжелое финансовое положение Украины. Европейские перспективы: без российского газа и продовольствия

С другой стороны, в Евросоюзе много стран, желающих закупать украинское зерно — если, конечно, Брюссель под влиянием обстоятельств не введет на него тотальный запрет. "Конечно, с учетом плеча доставки в Германию, Испанию и Францию цена на него — уже не такая демпинговая", — подсчитал директор Департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов. Но и не самая высокая, поэтому покупатели найдутся. Видимо, со временем будет налажена и логистика поставок в бедные страны — по крайней мере, об этом заверяют в Брюсселе.

В перспективе введенные меры окажут поддержку ценам на аграрную продукцию на внутренних рынках и в Европе в целом в мире, что хорошо для производителей, но плохо для населения — ведь цены на продовольствие продолжат расти ускоренными темпами, делают вывод эксперты.