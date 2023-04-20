МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В этом году 30 апреля — последний день подачи декларации по налогу на доходы физических лиц — выпадает на воскресенье, а 1 мая — праздничный день. Поэтому, согласно закону, россияне могут подать этот важный документ до 2 мая, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Пенсионерам назвали налоги, которые они могут не платить

"Указанный срок установлен только для тех, кто обязан отчитываться о своих доходах. У большинства граждан налог рассчитывается и взимается автоматически работодателем при начислении зарплаты", — заявил он.

Однако есть случаи, когда подать декларацию необходимо:

• если гражданин получил доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения. Это касается квартиры, дома, апартамента, комнаты, доли в объекте недвижимости. В некоторых случаях правило распространяется и на автомобили;

• если есть доход от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

• если получено в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи;

• при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества; Раскрыто, кого в России обложат "налогом на удачу"

• получение выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15000 рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

• при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Кроме того, подать декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Юрист подчеркнул, что сам налог подлежит уплате не позднее 17 июля 2023 года.

"До этого времени в декларацию можно внести уточнения, не опасаясь штрафных санкций", — уточнил он.

Уплата налогов — конституционная обязанность гражданина, за уклонение предусмотрена налоговая и уголовная ответственность, заключил Соловьев.