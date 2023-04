В последнее время некоторые эксперты и СМИ наперебой говорят о беспрецедентной ситуации на российском рынке бытовой техники. Есть две диаметрально противоположные точки зрения: часть экспертов говорят о ее дефиците, а другие настаивают на том, что склады забиты и предложение превышает спрос. В любом случае — повышенный интерес к данной теме говорит о том, что на рынке бытовой техники явно что-то происходит. Крупный производитель сельхозтехники продает свой бизнес в России

Прежде чем погружаться в цифры и официальную статистику, давайте попробуем разобраться — а что же такое бытовая техника в нашей глобальной потребительской корзине? Ведь именно мы с вами — потребители — в конечном итоге определяем ситуацию на рынке. Наши ожидания и настроения, оценка собственных финансовых возможностей и личные предпочтения являются главным определяющим фактором спроса.

Рынок бытовой техники и электроники в последние годы развивался довольно стремительно в плане предложения товаров и спроса, но если говорить о реальной потребности в бытовой технике, то как часто мы покупаем домой холодильник или телевизор? Правильно, у нас нет необходимости и потребности часто обновлять такие приборы. Бытовая техника относится к категории товаров длительного использования.

Тогда на чем же основывался рост рынка этих товаров некоторое время назад? Ответ — синергетическое воздействие нескольких факторов внешнего характера: отложенный спрос, сформированный в период пандемии коронавирусной инфекции и ажиотажный спрос возникший вследствие панических настроений части россиян в связи со значительной реструктуризацией рынка и санкционными вызовами весной 2022 года.

Если говорить проще — россияне какое-то время проявляли осторожность в серьезных покупках и формировали отложенный спрос, который и реализовался под воздействием внешних факторов. Но таким образом мы купили все что хотели, и реальной потребности обновлять технику у потребителя сейчас просто нет!

Отчасти этому также способствовало то, что российский потребитель в любых нестандартных ситуациях склонен проявлять большую рациональность при выборе товара и фокусируется на реальной, а не надуманной ценности продукта, присущей основным брендам. А согласно исследованиям компании OMD Group, в 2023 году потребители в принципе не склонны тратить большие деньги на дорогостоящие гаджеты, электронику и бытовые приборы, отдавая предпочтение тратам на путешествия и другие категории инвестиций в себя.

Здесь наметилось противоречие, которое привело к некоторой стагнации на рынке бытовой техники — потребительский спрос в настоящее время максимально удовлетворен и стимулировать его, в некоторой степени, могло бы снижение цен. Однако общая ситуация, связанная с санкционным давлением и реструктуризацией рынка, сбои в глобальной цепочке поставок, наоборот привели к повышению цен на бытовую технику и электронику. Импорт Японии из России в 2022 году упал на 6,3 процента, экспорт на 39,8

Согласно аналитике ценовых предложений с розничных сайтов, наиболее пострадавшими продуктами в этой категории являются холодильники и кондиционеры, при этом цены в некоторых случаях выросли до 25%. Стиральные машины также значительно подорожали: некоторые модели стоят на 15-20% дороже, чем в 2021 году. Ажиотажный спрос образца весны 2022 года был сформирован под воздействием негативных ожиданий на фоне серьезных колебаний курса валют, что в свою очередь, подтолкнуло продавцов также увеличить объемы собственных закупок. Но из-за логистических проблем на склады эта техника поступила с серьезными задержками, уже когда основной объем спроса был удовлетворен. Теперь она остается невостребованной. По мнению некоторых экспертов, к концу этого года может произойти дополнительное снижение спроса на 10-30%. А РАТЭК прогнозирует общее снижение емкости рынка бытовой техники в 2022-2023 годах на 68 миллиардов рублей.

Тем не менее, наличие определенного "запаса" бытовой техники на складах продавцов не так уж плохо. Дело в том, что на фоне глобальных изменений и ограничений, с которыми столкнулся рынок, говорить о полноценном импортозамещении не приходится.

Так, согласно данным государственной статистики ЕМИСС, в России за период 2018-2022 годов снизилось производство следующих видов бытовой техники: холодильников и морозильников — на 30,9%, стиральных машин — на 38,8%, электрических плит — на 26,7%, телевизоров — на 38,9%. Это касается и многих других товаров.

При этом, за обозначенный период в стране увеличилось производство вентиляторов — на 76,7%, электромясорубок — на 9,4%, и почти в четыре раза электрочайников.

По информации агентства "Маркетинговые-исследования.РФ", в ближайшие годы мы можем ожидать развития собственных торговых марок (СТМ) крупных сетевых ритейлеров: М.Видео-Эльдорадо (Novex, HI); Ситилинк (iRU, Ippon, Jetbalance, Oklick, Digma, Domfy); DNS ("Фрау", One Two, Fiero). Как отмечает агентство, "доля данных СТМ по итогам 2022 года в различных сегментах увеличилась до 10% и будет продолжать расти. Кроме того, ожидается увеличение степени локализации компонентов у отечественных брендов производителей бытовой техники".

Наши производители имеют потенциал к росту и развитию, но налицо сложности со сбытом, а меры по его стимулированию для многих продавцов слишком затратны. Исходя из развития онлайн-торговли, некоторые решили сократить издержки путем закрытия торговых точек. По данным статистики, число офлайн-магазинов электроники в российских городах-миллионниках уже уменьшилось на 5%. В этой ситуации также весьма уместными и своевременными выглядят программы банковского кэшбека, трейд-ин на бытовую технику и государственные программы поддержки. Все это может стимулировать потребительскую активность и помочь отечественным производителям и бизнесу.