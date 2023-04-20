МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Роман Серов. Вступив в НАТО, Финляндия разрушит выстраивавшиеся веками отношения с Россией. Северная страна понесет ущерб от разрыва уже существующих связей и — самое главное — не будет новых сделок, которые могли бы стать для нее "золотоносной жилой". Западу уже не помочь. Нефтяной дефицит работает на Россию

Вступление Финляндии в НАТО не только сильно изменит ход европейского миропорядка, но и окажет значительное влияние на экономику страны. И дело не только в расходах, которые новый член альянса обязан нести на дело общей безопасности (два процента ВВП страны). Входить в военный блок всегда затратно.

Однако делать это, разрывая связи с важнейшим партнером, замены которому нет — затратно вдвойне. Сотрудничество Финляндии и России из-за общих границ и истории длится уже не первое столетие, но теперь может сойти на нет.

Вспомним знаковые для обеих стран события ХХ столетия. По итогам Второй мировой войны Финляндия сохранила независимость и стала нейтральной, заключив с Россией мирный договор. Тогда начался период взаимной торговли, из которой Советский Союз пытался получить политические бонусы, а Финляндия — дешевые ресурсы и статус одного из ведущих транзитеров в Европу.

Торговля прекрасно шла даже во времена Холодной войны — бизнес всегда интересует выгода, а не политика. Через финскую территорию в Европу поступали российские нефть, газ, никель, химическая продукция, лес и электричество. Взамен СССР получал промышленное оборудование, строительные материалы, химическую продукцию, потребительские товары, продукцию судостроения и лесопереработки, рассказал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

В 90-е годы и дальше торговый поток превратился в полноводную реку. В эпоху глобализации логистические маршруты развивались очень масштабно. Помогло то, что еще со времен Российской империи Финляндия использует широкую железнодорожную колею, что в отличие от других европейских стран не требовало перегрузки товаров на границе или замены колесных пар.

По словам Данильцева, общий экспорт транспортных услуг Финляндией превышал пять миллиардов долларов в год, а экспорт услуг морского транспорта составлял более 900 миллионов долларов в год. Предполагалось дальнейшее развитие направления.

"Собственно говоря, Международный транспортный коридор "Север-Юг" ("из варяг в персы") как раз должен был заканчиваться в Хельсинки и конкурировать с китайским проектом Запад-Восток", — напомнил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

КОНЕЦ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

В силу ряда причин — несоразмерности экономик, территории и географии (Финляндия имеет самую протяженную границу именно с Россией и гораздо меньшую — с Норвегией и Швецией) это сотрудничество было особенно выгодно нашему северо-западному соседу. Для начала — логистика. Авиаперелеты в Азию через российскую территорию для финнов были значительно быстрее и дешевле. Кому достанутся все деньги после США

Теперь это сотрудничество сокращается, и негативные последствия этого уже начали ощущать на себе финские граждане. Только закрытие российского воздушного пространства обходится стране в 1,5 миллиона евро в месяц. Страна прекратила покупать у нас нефть, газ и древесину, а также уголь и электроэнергию. Замену нашли — в США, ЮАР и Австралии, но там все дороже за счет логистики.

Итог закономерен. Рост цен на электроэнергию в Финляндии достигал 353 процентов в 2022 году. Инфляция составила 8,8 процента, что достаточно существенно для Европы. В течение десяти предыдущих лет показатель не превышал одного-двух процентов.

Дальше — больше. В 2022 году финская Fennovoima в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. "Росатом" потребовал компенсацию стоимости принадлежащих ему акций и досрочного возвращения займа на 920 миллионов евро.

Международные арбитражи уже рассматривают иски организаций подведомственного "Росатому" "Атомэнергопрома" на общую сумму около трех миллиардов евро, и шансы на возврат денег вполне реальны.

СДЕЛКИ, КОТОРЫХ НЕ БУДЕТ

Но самое главное — не текущие, а будущие потери, а это важнее недополученной в моменте прибыли. В Госдуме уже предложили деанонсировать договор по аренде Финляндией Сайменского канала, по которому финские грузы шли в Европу через российские порты на Балтике. В Финляндии отменили арест здания Российского центра науки и культуры

Финляндия могла играть важную роль в формировании ресурсно-логистического узла в Арктике. Как бы не развивалась ситуация в Европе, именно Арктика станет драйвером мирового экономического роста после 2030 года. А ключи от этой кладовой ресурсов остаются в руках России, которая вряд ли будет сотрудничать с политически ангажированным партнером.

Конечно отказ от многолетних связей без последствий не проходит. Например, из-за санкций российские порты балтийского бассейна частично недогружены. Убытки несут и российская, и финская сторона. Но для последней они станут принципиальными.

"Страна была логистическим хабом, а сейчас его нет", — констатировал заместитель декана по международной деятельности факультета экономики и финансов Северо-западного института управления РАНХиГС в Санкт-Петербурге Давид Тереладзе.

В ближайшем будущем Россия полностью переориентируется на другие рынки, то есть о взаимодействии в этом направлении пока на кратко- и среднесрочную перспективу надо забыть, считает он. Из-за политического противостояния экономические связи будут разрушаться. Новые связи выстроят с теми странами, которые не ведут санкционную политику, поэтому можно констатировать, что Россия и Финляндия будут отдаляться друг от друга.

По мнению Адамидова, Финляндия лишится дохода не только от транзита товаров, но и трансферта российских капиталов, который там тоже имел место, пусть и не в таких масштабах как на Кипре или в Великобритании.

Она, конечно, не умрет и не замерзнет, но из важного бизнес-хаба, обслуживающего евразийскую торговлю с Западной Европой рискует превратиться в задворки этой самой Европы, наподобие Прибалтики — небольшое государство с небогатой экономикой. При самом негативном сценарии сильно пострадает финская лесопереработка, транспортный сектор и туризм.