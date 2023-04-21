МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Заморозка банковского вклада возможна в отношении граждан и компаний, связанных с недружественными государствами, а также в случае сомнений в происхождении средств и подозрений в незаконных операциях, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Экономист спрогнозировал, случится ли на наших глазах крах доллара

Они затрагивают узкий и четко обозначенный круг лиц и компаний. Под заморозку могут попасть операции с участием физических и юридических лиц, связанных с недружественными государствами. Например, имеющих гражданство таких государств, или компаний, зарегистрированных на соответствующих территориях. То же может коснуться тех, кто осуществляет деятельность в указанных государствах. Эти меры закреплены законом, принятым в июне 2022 года.

При этом речь не идет ни о тотальном блокировании счетов, ни, тем более, о конфискации средств в пользу России. Законом закреплен лишь особый порядок валютного контроля и осуществления финансовых операций в таких случаях.

Таким образом, россияне, разместившие свои сбережения на банковских вкладах в любой валюте и при этом не имеющие гражданство или бизнес на территории недружественных стран, под действие ограничений не подпадают и могут не беспокоиться в отношении своих сбережений.

"Во всех остальных случаях заморозить деньги на счете гражданина банк может при наличии сомнений в их происхождении или подозрении в незаконной деятельности" — сказала Валишвили.

Финансист добавила, что списать деньги со вклада россиянина могут только по решению суда для исполнения обязательств перед третьими лицами.