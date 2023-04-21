МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Кофе сам по себе малокалориен, но с сахаром, сливками и десертом может нанести удар по фигуре, рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог клиник "Атлас" Анастасия Ефимова. Врач раскрыл, какая чашка кофе может оказаться лишней

Многие добавляют в этот напиток различные сиропы, а также жирное молоко, что превращает кофе уже в настоящий десерт. Так, например, в латте с сиропом содержится около 200 калорий. Две-три порции в день могут существенно повысить суточную калорийность рациона.

"Лучше пить кофе без или с минимальным количеством сахара и, если добавлять молоко, то с более низким процентом жирности", — предложила врач.

Перебрать с калориями можно, если на завтрак съесть "здоровый завтрак" из тостов с авокадо: сто грамм авокадо содержит 200 калорий или около 20 грамм жира, а в целом такой прием пищи можно оценить на 500 и более калорий.

"Это не отменяет того, что авокадо известен своей доказанной пользой, особенно для сердечно-сосудистой системы", — напомнила Ефимова.

Выбирая в качестве перекуса сладкий йогурт, можно незаметно употребить до 24 грамм чистого сахар — это практически суточная норма. Предпочтительнее выбирать кисломолочные продукты без сахара, по желанию самостоятельно добавляя в них фрукты, ягоды, орехи.

"К увеличению веса ведет не конкретный продукт, а потребление большего количества калорий, чем нужно, из любого источника: будь то жиры, белки или углеводы", — заключила диетолог.