МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Примерно 80-90 процентов всех болей в спине являются неспецифическими, то есть скелетно-мышечными, однако в ряде случаев просто необходимо обратиться ко врачу, рассказала агентству "Прайм" невролог "СМ-Клиника" Диана Андреева. Врач раскрыл главный русский суперфуд, который доступен всем

Скелетно-мышечные боли в спине, по ее словам, чаще всего вызваны неправильным движением, длительным монотонным трудом, поднятием тяжести. В таких случаях возникает острый болезненный мышечный спазм, который проходит самостоятельно в течение двух недель.

Ко врачу нужно обратиться, если есть следующие признаки: