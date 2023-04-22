МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Примерно 80-90 процентов всех болей в спине являются неспецифическими, то есть скелетно-мышечными, однако в ряде случаев просто необходимо обратиться ко врачу, рассказала агентству "Прайм" невролог "СМ-Клиника" Диана Андреева.

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Скелетно-мышечные боли в спине, по ее словам, чаще всего вызваны неправильным движением, длительным монотонным трудом, поднятием тяжести. В таких случаях возникает острый болезненный мышечный спазм, который проходит самостоятельно в течение двух недель.

Ко врачу нужно обратиться, если есть следующие признаки:

  • слабость в ногах, онемение;
  • нарушение мочеиспускания;
  • повышение температуры тела, которое не объясняется наличием других заболеваний;
  • наличие недавней травмы спины;
  • прогрессивное нарастание боли;
  • наличие в анамнезе злокачественных онкологических заболеваний;
  • длительное недомогание, необъяснимая потеря веса,
  • отсутствие положительного эффекта от лечения более четырех недель.