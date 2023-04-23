МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Мошенники всегда идут нога в ногу с прогрессом и с банковскими инновациями, порой стараясь опередить их, чтобы воспользоваться в своих целях, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Названы десять признаков того, что "по ту сторону экрана" — мошенник

Так, недавно банки начали предоставлять своим клиентам возможность снять наличные по QR-коду без использования карты и введения ПИН-кода. Для этого нужно выбрать соответствующую услугу в банкомате, отсканировать сгенерированный им код телефоном, подтвердить свою личность в приложении банка и снять наличные.

Также эта опция позволяет сгенерировать QR-код для снятия наличных человеком, не являющимся владельцем карты, например, ребенком или родственником. Именно этим и пользуются мошенники. Они звонят людям, сообщают о запросе на снятие наличных и просят прислать QR-код для отмены операции, по которому снимают деньги в банкомате.

QR-коды для списания и начисления бонусов применяют почти во всех самых популярных приложениях — это могут быть и супермаркет, и АЗС, и продажа запчастей, и разовые скидки в фастфуде и даже разовые проходы в фитнес-залы. Однако мошенники могут списать все ваши накопленные "плюшки".

Еще более опасны случаи, когда мошенники расклеивают QR-кодами фишинговые сайты. Они могут быть где угодно и с привлекательными лозунгами, а при переходе вы попадаете на подменный сайт магазина со скидками или даже госучреждения.

Новая тема мошенников — "зацепить" жертву, создавая подставные ресурсы, например, как меньше заплатить налогов для бухгалтеров, помощь в чем-то. При скачивании поисковой выдачи в виде шаблона документов или архива сразу после распаковки/разархивирования происходит загрузка вредоносного ПО. Вирус незаметно начинает собирать информацию о системе и внедряет троянскую программу с целью заполучить ваши персональные данные и данные счетов для вывода денег.

"Будьте бдительны, мошенники намеренно покупают платную рекламу в интернете для привлечения вашего внимания и выманивания ваших денег", — призвал Марков.