МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Резких скачков цен на продукты в ближайшие месяцы не ожидается, но на фоне ослабления рубля могут подорожать импортные товары, например, чай, кофе, оливковое масло. Удорожание импорта отразится на молочных продуктах, некоторых овощах и фруктах, а вот мясо может даже немного подешеветь, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Пора уносить ноги: что будет с рублем летом

Люди всегда болезненно воспринимают подорожание продуктов. Но многое определяет менталитет и страновая специфика.

"Если для жителей стран Запада оно оказалось как ушат холодной воды, то российские потребители, пережившие не один кризис, не пугаются. Но и на еде экономят в последнюю очередь", — заверил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

При этом снижение уровня доходов, увеличение трат на ЖКУ и лекарства серьезно снижают размер потребительской корзины. Поэтому всех волнует вопрос — что, когда и насколько может подорожать?

НЕ СЕЗОН ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Первый кандидат — плодоовощная продукция. В конце весны запасы отечественных овощей, выращиваемых в открытом грунте, истощены, затраты на их хранение и переборку высоки, а нового урожая еще нет, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Новый урожай ожидается не ранее середины лета, поэтому пик повышения цены может прийтись на май-июнь, предположил профессор кафедры рекламы и визуальных коммуникаций факультета дизайна и рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

По словам Казанцевой, подорожать может "борщевой набор": свекла, морковь, лук, капуста, томаты. Но не критично — в рамках запланированной месячной инфляции. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

В конце мая доля импортных овощей и фруктов в продаже довольно велика. Например, картофель поставляют из Египта, помидоры из Азербайджана, репчатый лук из стран Центральной Азии. Один из главных поставщиков — Турция. При снижении курса рубля привозные овощи и фрукты будут дорожать, предупредила Долгова.

Вообще затраты на энергоносители и удобрения затронули аграриев во всех странах, что вызвало рост цен на сельхозпродукцию. И этот процесс будет продолжаться с перерывом на летне-осеннюю "овощную дефляцию", уверяют эксперты.

МЯСО: БЕЛОЕ ВМЕСТО КРАСНОГО

С мясом у нас дела обстоят лучше — сезонный фактор на него влияет не так сильно. Отечественные производители обеспечивают россиян свининой на 90 процентов, а мясом птицы — на все 95 процентов.

Цены на свинину и куриное мясо, по данным Росстата, стабильно снижаются. И эта тенденция, по мнению Долговой, c большой вероятностью сохранится. Дело в том, что повышение цен спровоцирует падение спроса на эти продукты, а это не выгодно производителям. Борьба за выживание: продуктовая корзина европейцев станет им не по карману

В то же время дорогие виды красного мяса — говядина и баранина — прибавят в цене в пределах инфляции. Себестоимость их производства выше и сильнее завязана на подорожании кормов, электричества, ГСМ.

ВСЕ ДЕЛО В ЗАКВАСКЕ

В отечественном производстве молочных продуктов используются импортные ферменты и закваски, цены на которые меняются в соответствии с инфляцией в странах-экспортерах — Италии, Дании, Болгарии и других.

С учетом логистики и падающего рубля стоимость этих ингредиентов существенно возрастает при ввозе в Россию.

К тому же, по словам Долговой, в молочной промышленности велика доля иностранного оборудования. Стало быть, его работоспособность зависит от наличия импортных запчастей, комплектующих и расходных материалов.

Высокие амортизационные затраты и расходы на ремонт влияют на себестоимость и, соответственно, на цены молочной продукции, отметил экономист.

В этом сегменте рынка важна сезонность. Большую часть года скот находится в закрытых помещениях, которые необходимо отапливать и освещать. И лишь весной, когда стада выпускают на пастбища и надои увеличиваются есть шанс на удешевление. Но не в этот раз — прочие факторы перевесят и цены при самом лучшем раскладе останутся на месте.

САХАРА ХВАТИТ ВСЕМ

С начала года мировые цены на него выросли на 27,5 процента. Производство сахара сократилось в сезоне 2022-2023 годов из-за плохих погодных условий в ряде стран. Но это тростниковый сахар — в России же традиционно используется сахарная свекла.

С ней никаких проблем нет. По данным Союза сахаропроизводителей, товарные запасы в начале апреля почти на 13,2 процента превышали прошлогодний уровень, а посевы сахарной свеклы выросли на десять процентов. Назван самый подорожавший в России продукт

Таким образом, внутренний спрос на сахар обеспечен более чем на 100 процентов и предпосылок для резкого удорожания цен весной нет, констатирует Долгова. Конечно, ценовые тенденции мирового рынка могут повлиять на внутренние цены сахара с временным лагом в несколько месяцев, но это влияние не будет сильным.

ИМПОРТ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

А вот импортные продукты, как наиболее сильно и непосредственно привязанные к курсу валют будут дорожать в соответствии с обесцениванием рубля. Это касается любого импорта, даже если расчеты за него ведутся не в долларах, уверяют эксперты.

Изменение логистики также влияет на цену. Боязнь вторичных санкций заставляет контрагентов переписывать ценники в контрактах в сторону увеличения.

Как следствие, подорожать могут традиционные средиземноморские продукты, например, оливки и оливковое масло. Рост цен затронет чай, кофе, ряд импортных вин, отдельные виды овощей и фруктов, рыбу и морепродукты, поставляемые из-за рубежа. Все это так и останется деликатесом — редким гостем на наших столах.