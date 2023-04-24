МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Биржевые аналитики ошибаются куда чаще, чем хотелось бы, но дело не столько в них самих, сколько в несовершенстве методов анализа, рассказала агентству "Прайм" директор по исследованиям и разработкам КРОС Ксения Касьянова. “Черные лебеди” за углом: что ждет рубль к концу года

Несомненно, рынок действует по своим законам, и это позволяет сделать допущение о том, что знание законов рынка — это знание его будущего. И тут есть первое искажение в отношении аналитических прогнозов. Знание законов рынка приравнивается к знанию будущего, а это совсем не так.

"Знание законов — это представление о том, что существует некий набор закономерностей, действовавших в прошлом. Аналитика в целом — инструмент, направленный на оценку свершившихся событий. Предсказание будущего — это допущение, что законы будут действовать и в будущем, а это не всегда верно", — пояснила эксперт.

Более того, моделирование — это всегда упрощение. Описание любого закона сужает рамку восприятия рынка. Прогноз делают на основе модели, то есть упрощения. А тот, кто внимает этому прогнозу, верит, что прогноз сделан на основании полномерной реальности. В модели и в теории событие должно было произойти, в реальности же — не произошло. Это случается вовсе не потому что модель плохая, а потому, что она неполная.

К тому же, при работе с моделью важно, какие данные используются. Если они неполные, недостоверные и устаревшие, даже самая хорошая модель сработает неэффективно.

Обычно в качестве причин ошибок аналитиков принято рассматривать некомпетентность, желание манипулировать рынком или то, что биржевой аналитик — вовсе не финальная точка карьерного пути талантливого специалиста. Конечно, доля истины во всем этом есть. Но изначальная проблема неточности аналитики — это ограничения самого инструмента, которые приводят к тому, что даже у самого профессионального специалиста прогноз сбывается далеко не всегда, заключила Касьянова.